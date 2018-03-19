В ближайшее воскресенье Литва перейдет на летнее время – стрелки часов переведем на час вперед.
© DELFI / Karolina Pansevič

Несмотря на то, что по вечерам будет светлее, общество нередко возмущается этими переменами, поскольку спать в воскресенье будем на час меньше. Летнее время будет действовать 7 месяцев, до конца октября.

Правда, в последнее время ведутся активные дискуссии на тему стоит ли переводить часы. В апреле 2017 года был проведен опрос общественного мнения, который показал, что 79% жителей Литвы против перевода часов.

Уверяют, что люди перестраиваются к новому времени в течение двух недель, это выражено в психологическом дискомфорте и физическом ухудшении самочувствия. Однако сторонники перевода часов уверяют, что нынешняя система помогает эффективнее использовать дневной свет и экономить ресурсы.

Директиву перехода на летнее время Евросоюз будет пересматривать в 2021 году.

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