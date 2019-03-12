Во вторник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявит, обоснованно ли литовские суды признали виновным в геноциде бывшего сотрудника КГБ за участие в операции по задержанию командира литовских партизан, боровшихся с советской властью, Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса.
Adolfas Ramanauskas-Vanagas
© Rimas Pocius

Подавший жалобу в Страсбургский суд Станиславас Дрелингас утверждает, что литовские судьи слишком широко интерпретировали понятие геноцида.

В 2016 году Верховный суд Литвы констатировал, что осуществленное советскими оккупантами системное уничтожение литовских партизан может считаться геноцидом литовского народа.

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С. Дрелингас 1931 года рождения был осужден за то, что в октябре 1956 года участвовал в тайной операции в Каунасе по задержанию А. Раманасускаса-Ванагаса. С учетом слабого здоровья и второстепенной роли в этой операции Верховный суд сократил срок наказания с пяти лет и осужденный фактически отбыл его 5 месяцев и 6 дней.

Согласно международному праву, геноцидом считаются действия, целью которых является уничтожение какой-либо национальной, этнической, расовой или религиозной группы.

После Второй мировой войны ССР блокировал предложение признать в международной концепции геноцидом истребление людей на политическом основании, и такая международная норма действует до сих пор.

С. Дрелингас и его адвокаты утверждают, что партизанское движение должно оцениваться как деятельность политической группы, поэтому действия против партизан не могут считаться геноцидом.

После Второй мировой войны А. Раманаускас-Ванагас возглавлял партизан Дзукии, а в 1949 году подписал с другими партизанскими командирами Декларацию движения борьбы за свободу Литвы.

Вооруженная борьба за восстановление независимости Литвы велась с 1944 года до 1953 года. А. Раманаускас-Ванагас был арестован в 1956 году, подвергся жестоким пыткам и в следующем году был казнен.

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