В ЕС принят закон о праве на отпуск по уходу за ребенком

Европарламент обязал работодателей в ЕС гарантировать своим сотрудникам право на отпуск для воспитания ребенка или ухода за больным членом семьи. Соответствующий закон был принят в Брюсселе в четверг, 4 апреля.
Его цель - улучшить возможности родителей для совмещения семейной и трудовой жизни, повысить шансы женщин на рынке труда, а также укрепить роль отцов в воспитании детей, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Европарламента. Соответствующие изменения в законодательстве поддержали 490 депутатов, 82 высказались против, еще 48 воздержались.
После рождения ребенка отцы получат право на минимум 10 дней отпуска
В перспективе все работодатели на территории ЕС будут обязаны предоставить сотрудникам, недавно ставшим отцами, минимум 10 дней оплачиваемого отпуска для ухода за новорожденными. Кроме того, в перспективе отцы и матери получат право на минимум два месяца оплачиваемого отпуска для воспитания детей, который, однако, они не смогут "передавать" друг другу.
Теперь государствам-членам ЕС предстоит согласовать "приемлемую оплату" для сотрудников, решивших воспользоваться правом на отпуск, на его период.
Отпуск по уходу за больными членами семьи
Кроме того, сотрудники, которые ухаживают за проживающими с ними в одном доме лицами, имеющими серьезные проблемы со здоровьем или страдающими от возрастных заболеваний, получат право на дополнительный отпуск продолжительностью 5 дней в год.
У стран-членов ЕС есть три года, чтобы привести национальное законодательство в соответствие с новыми решениями Европарламента. В Германии уже сегодня работающие родители имеют право на отпуск по уходу за ребенком продолжительностью до 36 месяцев.
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