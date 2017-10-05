По планам, Европейская прокуратура откроется в 2020 году в Люксембурге, в его создании будут участвовать 20 стран ЕС.
Каждая страна направит в ведомство по одному прокурору. Позже к работе прокуратуры могут подключиться другие государства Евросоюза.
В июле Европарламент выпустил директиву, определяющие перечень преступлений, которые будут находиться в ведении Европейской прокуратуры. Данный список может быть дополнен, в частности, терроризмом.
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