В ЕС будет создана новая структура, дискуссии о которой шли уже несколько лет. В четверг, 5 октября, депутаты Европейского парламента проголосовали за учреждение прокуратуры ЕС, которая будет заниматься, в частности, неправомерным использованием бюджетных средств Евросоюза и трансграничными махинациями с НДС в крупных масштабах. Сейчас уголовное преследование этих правонарушений осуществляется на национальном уровне.
© Shutterstock nuotr.

По планам, Европейская прокуратура откроется в 2020 году в Люксембурге, в его создании будут участвовать 20 стран ЕС.

Каждая страна направит в ведомство по одному прокурору. Позже к работе прокуратуры могут подключиться другие государства Евросоюза.

В июле Европарламент выпустил директиву, определяющие перечень преступлений, которые будут находиться в ведении Европейской прокуратуры. Данный список может быть дополнен, в частности, терроризмом.

Deutsche Welle
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