По планам, Европейская прокуратура откроется в 2020 году в Люксембурге, в его создании будут участвовать 20 стран ЕС.

Каждая страна направит в ведомство по одному прокурору. Позже к работе прокуратуры могут подключиться другие государства Евросоюза.

В июле Европарламент выпустил директиву, определяющие перечень преступлений, которые будут находиться в ведении Европейской прокуратуры. Данный список может быть дополнен, в частности, терроризмом.