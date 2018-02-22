Представители оппозиционных фракций обратились к спикеру парламента Викторасу Пранцкетису с просьбой оценить деятельность председателя Главизбиркома Лауры Матийошайтите и призвать ее покинуть занимаемый пост.
Vincentas Vobolevičius, Laura Matjošaitytė, Jonė Valčiukienė
© DELFI / Karolina Pansevič


Члены оппозиционных фракций обратили внимание на информацию о том, что Матийошайтите до сих пор не представила на рассмотрение Главизбиркому подготовленные в июне выводы. В них, кроме прочего, рассматривался вопрос, можно ли рассматривать сериал "Найсяйское лето" политической рекламой. В выводах сказано, что в сериале нет признаков политической рекламы. Кроме того, комиссии на утверждение не передан бюджет ГИК.

Парламентский Комитет права и правопорядка признал, что председатель ГИК не может нарушать закон и не представлять на утверждение бюджет. Тут, по мнению оппозиции, Матийошайтите превысила свои полномочия.

Оппозиция напомнила, что год назад в похожую ситуацию попал глава Главной комиссии по служебной этике Ромас Валентукявичюс, после чего он был вынужден покинуть занимаемую должность.

"Мы видим сходство в деятельности этих лиц, мы просим оценить действия Матийошайтите и призвать ее покинуть занимаемую должность", – сказано в документе, подписанном главой консерваторов Габриэлюсом Ландсбергисом, главой фракции Движения либералов Эугениюсом Гентвиласом, старостой фракции "Порядка и справедливости" Витаутасом Камблявичюсом и заместителем старосты фракции соцдемов Юлюсом Сабатаускасом.

BNS сообщал, что президент Даля Грибаускайте 22 февраля сказала, что председатель ГИК и другие члены комиссии должны развеять все сомнения в связи с прозрачностью принятого решения.

"ГИК - это ведомство, гарантирующее качество и прозрачность наших демократических выборов. Поэтому все члены ГИК, включая руководителя, должны развеять все сомнения в объективности, прозрачности, чтобы во время выборов мы могли доверять ГИК", – сказала Грибаускайте.

Рабочая группа ГИК в июне 2016 года подготовила выводы в связи с мероприятиями, которые оплачивает лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис, но подготовленные выводы не были представлены на обсуждение комиссии.

Портал 15min.lt сообащает, что в выводах о помощи Agrokoncernаs различным мероприятиям, не выявили наруяшений в финансировании сериала "Найсяйское лето", но предложили обратиться в Государственную налоговую инспекцию в связи с возможными нарушениями закона о спонсорстве. По данным ГИК, в 2013–2016 гг. на мероприятия,
связанные с Карбаускисом, Agrokoncernas мог истратить больше миллиона евро.

Консерваторы намерены обращаться в прокуратуру с просьбой провести расследование и выяснить, нет ли здесь признаков торговли влиянием и злоупотребления. Они предполагают, что за сокрытие выводов о деятельности Agrokoncernаs Матийошайтите получила пост главы ГИК. Сама глава ГИК эти подозрения отрицает.

Главу ГИК назначает парламент, а представляет кандидатуру спикер парламента.

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