Это немного меньше, чем было принято в прошлом году. Представитель ЕГУ Максим Милта сказал BNS, что традиционно большая часть студентов принимается напрямую - через так называемый институциональный прием, а не через Ассоциацию высших школ Литвы для организации общего приема.

"По одним программам обучения ситуация улучшается, по другим мы видим, что есть сокращение, но естественно, что желания студентов меняются. Общее число будущих первокурсников по сравнению с прошлым годом, к сожалению, сократилось на 11% - в прошлом году было 294, в этом году 260, но прием продолжается через систему Ассоциации высших школ Литвы для организации общего приема", - сказал М. Милта.

По его словам, большинство принятых - около 95% - белорусы, также поступило несколько граждан Украины, России, стран Средней Азии, Швеции.

ЕГУ еще осуществляет прием в докторантуру, кроме того, те, кто не поступил, еще могут выбрать программу подготовительного года, предназначенную для выравнивания отличий образования перед обучением в университете.

"По сути несмотря на все вызовы, с которыми сталкивается университет, мы рады доверию поступающих, их родителей, и особенно радует их высокий средний балл", - сказал М. Милта.

В общей сложности с начала нового учебного года, который в ЕГУ начинается в октябре, здесь должно обучаться более 700 студентов.

Центр оценки качества обучения в высших школах (ЦОКОВВ) в декабре прошлого года дал отрицательную оценку ЕГУ. В отчете центра отрицательно оценены стратегическое управление ЕГУ и научная и(или) художественная деятельность. Как отметил ЦОКОВВ, такая оценка является основанием для отмены разрешения на осуществление обучения и связанной с ним деятельности.

После этих оценок правительство Литвы приняло решение о то, что ЕГУ может осуществлять обучение до июля 2019 года. Однако весной литовский сейм узаконил специальный статус действующих в изгнании университетов - согласно этому решению в отношении действующих в вынужденной эмиграции университетом применяется специальный критерий оценки направлений обучения.

ЕГУ - частный университет, который был учрежден в Минске в 1992 году и впоследствии закрыт белорусскими властями. В 2004 году ЕГУ принял приглашение правительства Литвы и переехал в Вильнюс.

Среди доноров ЕГУ - Евросоюз, правительство Литвы, финансовую помощь ЕГУ оказывают находящаяся в США некоммерческая организация Friends of EHU, специальная организация, учрежденная в Германии.