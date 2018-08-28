Во время репортажа показали не только Венцкуса, тюрьму, где находится Венцкене, но и множество фотографий из литовских СМИ и личного альбома.

NBC рассказывает, что Венцкене в Литве была судьей, а с тех пор, как она якобы сама раскрыла коррупцию на высшем уровне и втянулась в связанный с педофилией скандал, она опасается за свою жизнь и за жизнь своего сына.

"Она поступила правильно, за это ее сейчас наказывают", – со слезами на глазах сказал в репортаже Венцкус, прибавив, что не может вернуться в Литву, поскольку там его мамане может рассчитывать на справедливый суд. Он также утверждает, что в Литве жизни его матери грозит опасность.

Венцкус сказал, что получает сообщения с угрозами: "Мы получали сообщения, в которых сказано, что мне отрубят голову, что ее отрубят моей матери". NBC рассказывает, что в 2013 г. Венцкене с сыном бежала из Литвы и поселилась в США, открыла свой цветочный магазин.

Журналисты отмечают, что Каролис знаком со всеми подробностями дела Венцкене.

Венцкене скрывается от литовского правосудия с 2013 г. Ей придется вернуться на родину. Американский суд постановил, что экстрадицию не остановят. "Ее обвиняют в унижении суда", – сказал Венцкус.

"Ее точно признают виновной. Нет вероятности того, что в Литве ее ждет справедливый суд, – продолжил он. – США очень отличается от Литвы. Людей здесь не сажают за то, что они что-либо говорят о правительстве".

Венцкене находится в Чикагской тюрьме. Ее адвокаты подали апелляцию. Два члена Конгресса США просят отсрочить экстрадицию до рассмотрения ее заявки на получение убежища.

История дела Венцкене.

5 октября 2009 года в Каунасе был убит судья Йонас Фурманавичюс и Виолета Нарушявичене. Прокуроры выяснили, что убийство совершил житель Гарлявы Драсюс Кедис, который обвинял группу лиц в сексуальных преступлениях в отношении своей дочери. Через год Кедиса нашли мертвым. Опекуном дочери Кедиса стала его сестра Венцкене.

В 2012 году после того как Венцкене не выполнила постановление суда и не вернула девочку ее матери Лаймуте Станкунайте, ребенка забрали из дома судьи при участии многочисленных нарядов полиции. Позже Венцкене стала депутатом парламента и уехала из Литвы, скрываясь от правосудия, до того как парламент лишил ее неприкосновенности.

В мае 2013 года ее подали в розыск. Если Венцкене передадут Литве, то бывшая судья предстанет перед судом за развращение ребенка, незаконный сбор и распространение информации, невыполнение постановления суда и др. преступления.