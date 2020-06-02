aA
Режиссер и актер Пятрас Мендейка в последнее воскресенье мая написал в фейсбуке, что, по его мнению, через неделю можно будет собирать лисички. Журналист портала, отправился в Капчаместский лес на разведку.
В Дзукии в последние несколько дней шли дожди, но из-за сильного ветра в бору вскоре стало совсем сухо.
В тех местах, где обычно росли лисички, журналист ничего не нашел. Зато среди молодых сосен у дорожки желтели маслята.
Вот и первые в этом году грибы!
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
TOP новостей
Вернувшаяся в Литву в отпуск во время карантина эмигрантка: мы убедились, что нам говорят неправду
В Литве карантин продлен до 16 июня, и границы, если не...
Революция не роз. В Беларуси во время пандемии полным ходом идет президентская кампания (22)
В понедельник, 1 июня, стало очевидно, что вспыхнувшее...
Литовская реальность: во время карантина некоторые школьники не получали дома горячую еду (21)
1 июня отмечают Международный день защиты детей. По...
Вскоре вступит в силу налог на автомобили: несмотря на кризис от идеи не отказываются (19)
Из-за кризиса, вызванного коронавирусом, в Литве растет...
В Литве задержаны президенты Бизнес-конфедерации и Ассоциации банков причина - расследование незаконного влияния на законодательные процессы (25)
Президент Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдас...