В Дзукии в последние несколько дней шли дожди, но из-за сильного ветра в бору вскоре стало совсем сухо.

В тех местах, где обычно росли лисички, журналист ничего не нашел. Зато среди молодых сосен у дорожки желтели маслята.

Вот и первые в этом году грибы!