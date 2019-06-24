В Дзукии отметили самую короткую ночь в году

Росы у камней Йонинес – один из самых загадочных праздников, участники которого собираются, не объявляя об этом официально, а передают информацию из уст в уста.
Jonionių akmenys Dzūkijoje
© DELFI

В Варенском районе, за Неманом со стороны Мяркине, составлены камни, которые представляют собой Лунный календарь, его центральная часть – астрономические "Солнечные часы" – сохранились до наших дней.

"Это палеоастрономическое место могло представлять собой часть святилища литовских жрецов языческих времен, опыт наблюдения за циклами природы наших предков. Тем более, что эти камни находятся в нижней террасе Немана. Первые жители появились там в IX до н. э.", – рассказал житель Мяркине фотохудожник Альгимантас Черняускас.

В этом месте с 2001 г. отмечают праздник солнцестояния.

К празднику готовятся с самого утра: девушки плетут венки, мужчины делают новый деревянный мостик, ворота.

На закате разжигают костер, приносят жертвы Габии, Перуну и Жемине, пускают по реке венки, практикуют другие традиционные ритуалы.

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