

На пресс-конференции утром выяснилось, что из 69 зарегистрировавшихся участников не приехали 14. Так произошло, поскольку из-за плохих условий скачки на неделю перенесли, а в эти выходные похожие скачки проходят в Латвии и Эстонии.

За сезон каждая лошадь участвует в 15-20 состязаниях.

"Сартай 2018" включены в список мероприятий по случаю 100-летия со дня восстановления Литовского государства. В скачках в этом году примут участие 100 лошадей из Литвы и других стран Балтии. Скачки были начаты в 11.30 ч.

DELFI объявит результаты скачек, а в фейсбуке можно будет увидеть прямую трансляцию из Дусетай.