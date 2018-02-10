На пресс-конференции утром выяснилось, что из 69 зарегистрировавшихся участников не приехали 14. Так произошло, поскольку из-за плохих условий скачки на неделю перенесли, а в эти выходные похожие скачки проходят в Латвии и Эстонии.
За сезон каждая лошадь участвует в 15-20 состязаниях.
"Сартай 2018" включены в список мероприятий по случаю 100-летия со дня восстановления Литовского государства. В скачках в этом году примут участие 100 лошадей из Литвы и других стран Балтии. Скачки были начаты в 11.30 ч.
DELFI объявит результаты скачек, а в фейсбуке можно будет увидеть прямую трансляцию из Дусетай.
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