Виновником ДТП стал нетрезвый брат Ушацкаса, находившийся за рулем.

Эту информацию подтвердил tv3.t и сам Ушацкас.

Представители полиции сообщили BNS, что сообщение о ДТП было получено в 13 часов 50 минут.

По предварительным данным, мужчина 1956 года рождения на улице Дауканто не справился с управлением автомобиля Honda CRV и врезался в дерево.

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Водитель был пьян (1,28 промилле), он получил травмы и доставлен в больницу.

Пассажир автомобиля, женщина 1932 года рождения скончалась.

Vygaudas Ušackas su savo mama Laima Ušackiene. © Facebook

Начальник комиссариата Укмергского района Владас Буткус рассказал LNK о ДТП так: "Автомобиль ехал по улице Дауканто, никаких препятствий не было, но по неясной причине автомобиль съехал с дороги, снес гидрант и врезался в дерево. Женщина скончалась на месте, водитель - получил травмы. Люди до приезда пожарных вытащили пострадавших из автомобиля. Водитель находится в больнице".

Ушацкас работал дипломатом с 1991 года, в 2008-2010 годах был министром иностранных дел Литвы. Он возглавлял посольства Литвы в США, Великобритании, дипломатические миссии ЕС в Афганистане и России.