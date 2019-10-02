В Друскининкай сносят печально известное поместье Виюнеле

В Друскининкай приводят в исполнение распоряжение суда и сносят здание на ул. Туристу, 13, которое называют поместьем Виюнеле. С начала сентября проводился демонтаж внутреннего оборудования, сняли крышу, окна, двери. Сейчас сносят саму постройку.

В середине июле Верховный суд Литвы во второй раз вынес постановление о том, что поместье должно быть снесено, однако власти города хотели сохранить его, предлагали открыть в нем школу искусств им. М.-К.Чюрлениса.

Поместье принадлежит каунасцу Жильвинасу Повиленису и его супруге. Однако городская оппозиция с начала строительства пыталась найти связи между поместьем и мэром города Ричардасом Малинаускасом.

Повиленису, Малинаускасу и его советнику Айварасу Кадзяускасу пред-явлены обвинения в громком деле о коррупции в судах.

В деле расследуется эпизод взяточничества в деле об этом поместье.

DELFI напоминает, что 30 сентября в Каунасском окружном суде закончились слушания по делу о возмещении ущерба владельцам поместья Виюнеле.

Суд вынесет решение 28 октября. Жильвинас и Зина Повиленисы пытаются доказать, что государство, разрешив им построить дом, а потом признав строительство незаконным, нанесло им ущерб на сумму 1,8 млн. евро. В эту сумму входят расходы на строительство и последующий снос здания, а также моральный ущерб.

Ответчики - Инспекция по строительству, Национальная земельная служба и Друскининкайская мэрия с таким иском не согласны и уверяют, что само здание еще стоит.

Владельцы должны снести здание до конца года.