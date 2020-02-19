Глава отдела коммуникации ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская подтвердила Delfi, что во вторник поступило сообщение о насилии в ближайшем окружении в доме Зуокасов.
По предварительным данным, сообщение поступило в 16.45 ч. В полицию сообщалось о насилии над женщиной, в доме находились малолетние дети.
Полиция выясняла обстоятельства происшествия. Самороковская сказала, что никого из участников конфликта в комиссариат не доставляли, никто не был задержан.
В среду в полдень журналистам Delfi не удалось связаться с Зуокасами. Артурас Зуокас на звонки не отвечал, а телефон Агне Зуокене был выключен.
Портал 15min.lt писал, что Зуокас не разрешал Зуокене видеться с несовершеннолетней дочерью, ее не впустили в квартиру. Зуокасы в июне 2019 года сообщили о том, что они разводятся. Пара прожила в браке 27 лет.
В интервью Delfi Зуокас сказал, что о желании развестись Зуокене объявила ему в день его 50-летнего юбилея.
TOP новостей
Охота элиты в Литве окутана тайной: скрытые факты попахивают скандалом (68)
"Это дело води одного человека, может, министра или...
Мобильные радары как на ладони: карта радаров на всей территории Литвы (7)
В Литве стали устанавливать новые мобильные радары,...
Самые дорогие квартиры в Литве: их покупают без ипотеки (3)
Один из основных факторов, которые учитывают при...
В доме Зуокасов произошел конфликт, пришлось вмешаться полиции (3)
В дом Зуокасов 18 февраля приезжала полиция. Между...
Печально прославившийся полицейский извинился перед девушкой: я против насилия в любом проявлении (32)
Полицейский Ливиюс С., который 18 февраля в Instagram...