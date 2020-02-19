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В дом Зуокасов 18 февраля приезжала полиция. Между супругами, которые сейчас разводятся, произошел конфликт. Сообщалось о возможном насилии над женщиной.
Artūras Zuokas, Agnė Zuokienė
Artūras Zuokas, Agnė Zuokienė
© DELFI / Domantas Pipas

Глава отдела коммуникации ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская подтвердила Delfi, что во вторник поступило сообщение о насилии в ближайшем окружении в доме Зуокасов.

По предварительным данным, сообщение поступило в 16.45 ч. В полицию сообщалось о насилии над женщиной, в доме находились малолетние дети.

Полиция выясняла обстоятельства происшествия. Самороковская сказала, что никого из участников конфликта в комиссариат не доставляли, никто не был задержан.

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В среду в полдень журналистам Delfi не удалось связаться с Зуокасами. Артурас Зуокас на звонки не отвечал, а телефон Агне Зуокене был выключен.

Портал 15min.lt писал, что Зуокас не разрешал Зуокене видеться с несовершеннолетней дочерью, ее не впустили в квартиру. Зуокасы в июне 2019 года сообщили о том, что они разводятся. Пара прожила в браке 27 лет.

В интервью Delfi Зуокас сказал, что о желании развестись Зуокене объявила ему в день его 50-летнего юбилея.

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