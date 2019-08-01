В среду Вильнюсской мэрии были переданы ящики, как подозревают, работами покойного Йонаса Мекаса. Их содержимое рассмотрят специалисты, однако художник Эугениюс Варкалявичюс-Варкалис, увидев репортаж, узнал и свои пропавшие 10 лет работы. Скульптор Алфридас Паюодис поделился предположениями о том, что среди найденных вещей может быть и пропавшая почти 30 лет назад посылка, которую он искал полгода.
Agnė Zuokienė
© DELFI / Domantas Pipas

"Я подозреваю, поскольку по описанию, там книги и журналы. Мы всвоем с таким американцем Букаускасом грузили, – сказал DELFI Паюодис. – Позвали, нужны были рабочие руки. Книг было много, мы грузили".

Он утверждает, что вещи в Литву выслали в сентябре 1990 года.

"Эти книги были из закрытого в Нью-Йорке института фотографии. Их Мекас то ли получил, то ли забрал, детали мне не известны, они там лежали, он решил подарить их Литве, я так понял, он нам так рассказал, – сказал Паюодис, прибавив, что вещи грузили в подвале, принадлежавшем Мекасу. – Мы там в подвале эти книги и складывали".

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Паюодис рассказал, что в ящиках были не только его вещи, но и вещи Мекаса.

"Я положил и свои книги, поскольку тогда гостил в Нью-Йорке, ходил по институту, хотел открыть в Паневежисе коллегию. Хотели книги перевезти в Паневежис, – сказал скульптор и заметил, что передал Мекасу адрес, по которому надо было передать посылку. – Было такое время эйфории, книг много, я был заинтересован".

Скульптор сказал, что положил свои вещи в ящики, поскольку в самолете везти такой груз было бы дорого.

Правда, даже спустя 30 лет Паюодис помнит, что Мекас просил свои вещи в ящики не класть.

По словам Паюодиса, всего должно было быть 24 ящика. "С позиции наших дней - там макулатура, – смеется Паюодис. – Библиотеки полны книг и никто их не читает".

Скульптор заметил, что точно не знает, какой адрес Мекас записал на ящиках, он в этом не участвовал. По его словам, он не будет пытаться вернуть свои вещи.

Паюодис сказал, что не думает, что в доме Зуокасов могли найти что-то ценное. По его словам, это обычная библиотека фотографии.

Правда, сама Зуокене показывала журналистам и эскизы. Паюодис сказал, что это могут быть его эскизы.

"Я даже не помню, что туда положил. Но в этих 24 ящиках ничего необычного не было, – сказал Паюодис и отметил, что не знает, где собирали другие ящики и что в них было. – Я почти уверен, что это те же ящики".

Варкалис больше 10 лет работал в Нью-Йорке в резиденции Мекаса. Он сказал DELFI, что примерно 10 лет назад его работы вместе с работами Мекаса должны были доставить в Литву, однако они пропали. Исполнитель сказал, что в репортаже он увидел ящик со своими работами. Среди них была и большая картина.

"Из Антологии, где была моя мастерская, все надо было перевезти в Литву, – сказал он. – Но как-то переезжали из того здания, где были, и видно у Артураса все нашли. Это долгая история: один директор сменился, другой. Я искал свои работы, потом бросил поиски. Они нужны были для выставки".

Варкалявичюс-Варкалис рассказал, что фильмы привез он сам, а другие работы везли с работами Мекаса. "Йонас положил всякие журналы и книги, там были и мои рисунки разные, – сказал он, заметив, что все вещи должны были быть в Фонде Й.Мекаса. – Там они и были, но у меня не было доступа к ним. То не знали, где, то менялся руководитель".

Художник рассказал, что не только он сам, но и его коллеги видели эти его работы, которые потом пропали. Вещи хранились в доме Зуокасов. И хотя Зуокене передала все мэрии, сказав, что семье они не принадлежат, сам Зуокас, как сказал художник, связался с ним сразу после этого и сообщил, что Варкалис сможет вернуть свои вещи.

"Сказал, что договоримся, что мне эти вещи привезут" – сказал художник.

Он считает, что в доме Зуокаса работы оказались потому, что их надо было где-то хранить. Варкалявичюс-Варкалис сказал, что 10 лет эти работы ему не были нужны, поскольку он не организовывал выставки, он все время знал, что работы найдутся. По его сведениям, Мекас посылал свои работы в Литву для музея им. Мекаса.

"Главное, что есть. Я знал, что они где-то есть", – сказал художник.

DELFI напоминает, что 31 июля из дома Зуокасов два микроавтобуса вывезли коробки с работами, как предполагают, Йонаса Мекаса. Все обнаруженные вещи переданы мэрии. В мэрию обратилась супруга экс-мэра Артураса Зуокаса Агне и передала обнаруженные в доме вещи.

"В этих ящиках – не работы, а книги, плакаты, эскизы, проектор фонда Й.Мекаса. Мы прислали его 9 лет назад, хотели создать киноцентр им. Й.Мекаса. Там нет коллекционных работ, произведений искусства", – сказал Зуокас.

Зуокас обратился и к своей супруге, с которой он сейчас разводится: "Поздравляю Агне, которая в день своего рождения организовала fluxus перформанс. И кладовку самой не пришлось разбирать, это сделала Вильнюсская мэрия. Жаль, они, кажется, так и не поняли шутку fluxus".

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