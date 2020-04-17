В доме опеки Senevita зарегистрирован еще один случай коронавируса

"Проверили всех работников, пока есть лишь часть результатов, другая часть будет либо сегодня вечером, либо завтра утром. Есть еще один случай заражения", – сказал директор Senevitа.

По его словам, заболел представитель администрации.

"Симптомов у него не было, сейчас он находится в самоизоляции. С пациентами он не контактировал", – сказал Юргилас.

Ранее котонавирус уже был диагностирован у одного работника дома опеки. Этот заболевший является родственником работницы швейного предприятия Vilnika.

Напомним, что Неменчине (Вильнюсский район) 16 апреля была закрыта на неделю, чтобы исключить возможность распространения болезни.