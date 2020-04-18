В дом Паксаса приезжала полиция, врачи увезли политика в больницу

Представитель полиции Рамунас Матонис сказал Delfi, что по указанному адресу выехала не только полиция, но и скорая.

"По Единому номеру помощи сообщалось о том, что дома шумит и дерется нетрезвый мужчина", – сказал Матонис.

Полицейские не смогли проверить Паксаса на трезвость с помощью алкотестера, поэтому его увезли в больницу.

По сведениям Матониса, во время первичного осмотра полицейские не заметили следов физического насилия. Супруга политика Лайма Паксене в больницу не поехала.

Полиция пока не может комментировать подробности конфликта.

Напомним, что в 2003 г. Паксас был избран президентом Литвы. Он является первым президентом в Европе, который был снят с поста путем импичмента.

Журналисту Delfi не удалось поговорить с супругой Паксаса. Женщина положила трубку.