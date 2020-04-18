Представитель полиции Рамунас Матонис сказал Delfi, что по указанному адресу выехала не только полиция, но и скорая.
"По Единому номеру помощи сообщалось о том, что дома шумит и дерется нетрезвый мужчина", – сказал Матонис.
Полицейские не смогли проверить Паксаса на трезвость с помощью алкотестера, поэтому его увезли в больницу.
По сведениям Матониса, во время первичного осмотра полицейские не заметили следов физического насилия. Супруга политика Лайма Паксене в больницу не поехала.
Полиция пока не может комментировать подробности конфликта.
Напомним, что в 2003 г. Паксас был избран президентом Литвы. Он является первым президентом в Европе, который был снят с поста путем импичмента.
Журналисту Delfi не удалось поговорить с супругой Паксаса. Женщина положила трубку.
TOP новостей
Профессор рассказал, когда вирус распространяется особенно активно: выделил несколько дней (1)
Профессор Вильнюсского университета, биохимик...
В частном доме по присмотру за больными Klaipėdos Hospisas – 40 случаев коронавируса (24)
В частном доме по присмотру за больными Klaipėdos Hospisas...
Три года посла Бичкаускаса в Москве: ночи с пистолетом в руках, встречи с Горбачевым и три бутылки коньяка для Ельцина (73)
Тридцать лет назад, 3 апреля, подписант Эгидиюс...
Рекордное количество больных не удивляет: может, сейчас общество поймет, как быстро распространяется инфекция (37)
По данным Национального центра общественного...
В дом Паксаса приезжала полиция, врачи увезли политика в больницу (23)
В субботу в полицию сообщили о насилии в ближайшем...