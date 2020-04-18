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В субботу в полицию сообщили о насилии в ближайшем окружении. Сообщалось, что агрессор - нетрезвый мужчина. Был указан адрес - дом политика Роландаса Паксаса.
В дом Паксаса приезжала полиция, врачи увезли политика в больницу
© DELFI / Kiril Čachovskij

Представитель полиции Рамунас Матонис сказал Delfi, что по указанному адресу выехала не только полиция, но и скорая.

"По Единому номеру помощи сообщалось о том, что дома шумит и дерется нетрезвый мужчина", – сказал Матонис.

Полицейские не смогли проверить Паксаса на трезвость с помощью алкотестера, поэтому его увезли в больницу.

По сведениям Матониса, во время первичного осмотра полицейские не заметили следов физического насилия. Супруга политика Лайма Паксене в больницу не поехала.

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Полиция пока не может комментировать подробности конфликта.

Напомним, что в 2003 г. Паксас был избран президентом Литвы. Он является первым президентом в Европе, который был снят с поста путем импичмента.

Журналисту Delfi не удалось поговорить с супругой Паксаса. Женщина положила трубку.

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