В долгие выходные можно посетить бесплатные экскурсии

5-7 июля в Вильнюсе агентство Go Vilnius приглашает посетить бесплатные экскурсии, во время которых профессиональные гиды познакомят с важными, но не всем известными историями столетия.

Знаете ли вы о том, что обычный для нас триколор мог быть флагом с белым всадником на красном фоне или же красно-зеленым флагом? Кто создал герб Литвы? Как гражданам Литвы сообщили о независимости государства? Во время экскурсии по улицам Вильнюса вы узнаете эти и многие другие интересные истории.

Вы можете совершить экскурсию и самостоятельно в любое время – маршрут с описанием можно бесплатно скачать на сайте vilnius-tourism.lt или взять в Вильнюсском информационном центре для туристов.

Бесплатные экскурсии пройдут 5, 6 и 7 июля на литовском и английском языках. Подробную информацию можно найти и зарегистрироваться на экскурсию на сайте www.vilnius-tourism.lt.