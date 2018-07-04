В долгие выходные можно посетить бесплатные экскурсии

По случаю 100-летия государства все чаще вспоминают об Акте о независимости Литвы от 16 февраля 1918 г. Однако в течение многих лет до подписания этого судьбоносного документа идею государственности Литвы лелеяли в небольших книжных, тайных культурных обществах литовской интеллигенции, на конференциях.
© DELFI / Andrius Ufartas

5-7 июля в Вильнюсе агентство Go Vilnius приглашает посетить бесплатные экскурсии, во время которых профессиональные гиды познакомят с важными, но не всем известными историями столетия.

Знаете ли вы о том, что обычный для нас триколор мог быть флагом с белым всадником на красном фоне или же красно-зеленым флагом? Кто создал герб Литвы? Как гражданам Литвы сообщили о независимости государства? Во время экскурсии по улицам Вильнюса вы узнаете эти и многие другие интересные истории.

Вы можете совершить экскурсию и самостоятельно в любое время – маршрут с описанием можно бесплатно скачать на сайте vilnius-tourism.lt или взять в Вильнюсском информационном центре для туристов.

Бесплатные экскурсии пройдут 5, 6 и 7 июля на литовском и английском языках. Подробную информацию можно найти и зарегистрироваться на экскурсию на сайте www.vilnius-tourism.lt.

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