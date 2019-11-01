В ночь на субботу небольшой дождь пройдет в Тельшяйском, Паневежском и Утенском округах. Днем интенсивные осадки охватят большую часть страны. Осадки могут миновать Утенский и Вильнюсский округа, небольшой дождь там возможен разве что вечером. Ночью на юго-востоке будет -1, на взморье 4 градуса тепла. День будет облачным, воздух прогреется до 5-8 градусов.
В ночь на воскресенье будет идти дождь, в Жемайтии и Сувалькии осадков будет меньше. Ночью будет 2-7 градусов тепла. Днем пройдет атмосферный фронт, основная зона осадков охватит Таурагский, Мариямпольский, Каунасский и Паневежский округа. В других районах осадков может быть меньше. Температура поднимется до 8-12 градусов тепла.
В понедельник и вторник ожидаются осадки. Циклон местами обусловит сильные дожди - меньше чем 12 часов выпадет 15 мм осадков. Тепло уйдет со второй половины вторника, в ночь на понедельник будет 5-10, днем 10-14 градусов тепла.
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