В детских садах, школах и вузах Литвы коронавирусом заболели 5000 человек

"С 1 сентября по 25 ноября зарегистрированы 4233 случая СOVID-19, из них – 2318 у детей и 1915 - у работников учреждений", – сказала пресс-секретарь НЦОЗ Грета Гаргасене.
По ее словам, еще 763 случая были установлены у студентов, 500 из них все еще болеют.
За последние сутки у детсадовцев, учеников и работников учреждений установили 69 случаев коронавируса.
С началом карантина вузы работают удаленно, в школы ходят только ученики начальных классов. Детские сады в карантин работают.
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