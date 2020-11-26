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В детских садах, школах и вузах Литвы коронавирусом заболели 5000 человек, об этом в четверг информировали представители Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ).
В детских садах, школах и вузах Литвы коронавирусом заболели 5000 человек
© Zuma Press / Scanpix

"С 1 сентября по 25 ноября зарегистрированы 4233 случая СOVID-19, из них – 2318 у детей и 1915 - у работников учреждений", – сказала пресс-секретарь НЦОЗ Грета Гаргасене.

По ее словам, еще 763 случая были установлены у студентов, 500 из них все еще болеют.

За последние сутки у детсадовцев, учеников и работников учреждений установили 69 случаев коронавируса.

С началом карантина вузы работают удаленно, в школы ходят только ученики начальных классов. Детские сады в карантин работают.

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