На прошлой неделе немалую дискуссию вызвал вопрос молочных продуктов в меню детей. Но это не единственная перемена. Основные перемены представляет специалист в сфере питания Раминта Богушене.

1. В детские сады нельзя носить еду

Дети в детских садах часто не едят то, что им дают. Почему? Потому что перед обедом они едят принесенные из дома конфеты или печенье – потом не едят ни салаты, ни супы.

После введения этого правила, в садах и школах не должно остаться специальных автоматов, в которых продают шоколадки и другие сладости. Если школа хочет, чтобы остались такие автоматы, она должна письменно согласовать этот вопрос с родителями.

В школах дети могут есть принесенную из дома еду. Родители должны следить за содержимым таких "обедов", еда должна быть качественной и безопасной. Там не должно быть конфет, шоколада, молочных продуктов, кондитерских изделий с кремом, копченостей, чипсов и жвачек.

2. На обед только сбалансированные блюда

Пицца, которая пользуется популярностью в школьных столовых, не является примером сбалансированного питания. Значит, с сентября пицц в школах не останется. В состав блюд должны входить не только белки, жиры, но и витамины. "Отныне на обед дети будут получать мясо, раз в неделю - рыбу, три раза в неделю на обед и ужин в детских садах будут давать блюда из бобовых, а треть обеда как в школе, так и в детском саду будут составлять овощи", – сказала Богушене.

3. Культ супов утратил свою позицию

Дети, которые в школе едят суп, не едят второе, поэтому супа будут давать совсем немного – полстакана (100–150 мл). И это количество не будет зависеть от возраста ребенка. Важно, чтобы дети получали разнообразную пищу. В столовых могут даже подавать обеды без первого блюда.

4. Меньше картошки и никаких сладких напитков

В меню будет меньше блюд из картофеля. Цеппелины и картофельные запеканки будут готовить редко, и без шкварок. Никаких картофельных чипсов и картошки фри не будет вообще. Картошку будут давать в качестве гарнира не чаще 3 раз в неделю.

Блюда из вареной картошки будут давать не чаще 1 раза в неделю, а блюда из тертой картошки - не чаще раза в две недели. К картофелю нельзя подавать жирные соусы.

Детям не будут давать ни сладких компотов, ни сладких чаев, ни соков в комплекте к основным блюдам. Исключение - время между завтраком и обедом или полдник. Количество сахара будет ограничено до 5 г/100 г.

5. Меньше сахара, соли

С сентября в блюдах будет ограничено количество сахара и соли. Детям не смогут давать сухие завтраки и батон. В меню также не останется сладких йогуртов.

6. Больше овощей, фруктов и ягод

Детям каждый день будут давать свежие сезонные овощи и фрукты. Салаты должны быть с нерафинированным маслом или йогуртом, сметана исключается. Если ребенок есть в школе обед, ему должны давать не только овощи, но и фрукты. В детских садах фрукты будут давать как минимум раз в день.

7. Цельнозерновая мука

С сентября в меню нельзя оставлять только манку, белый рис, макароны и изделия из пшеничной муки. Сейчас первенство за изделиями из цельнозерновой муки. Детям должны давать разные каши, ржаной хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы или из цельнозерновой муки.

8. Сосиски допускаются, мороженое – нет

Первенство за свежим мясом: птицей, крольчатиной, телятиной, говядиной, свининой и бараниной. Но разрешается не чаще раза в неделю давать сосиски ни докторскую колбасу. Никаких копченостей в школах и детских садов не должно быть.

Детям не будут давать засахаренные фрукты, желтый изюм, абрикосы – вместо них будут давать продукты без сульфитов. Запрещаются сырки с шоколадом, мороженое.

9. Никакой подгоревшей еды

Еда не должна быть переваренной, пережаренной или подгоревшей. Блюда должны быть тушеными, вареными на пару, печеными в духовке. не будет котлет по-киевски, карбонадов, поскольку панировка запрещается.

10. Больше растительной пищи

В детском саду как минимум одно блюдо в день должно быть из растительных продуктов. Это может быть холодное или горячее блюдо, приготовленное без молочных продуктов (сливочного масла, молока, сметаны и т.д.), без яиц и без мяса, без рыбы.