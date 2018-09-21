В Литве волки находятся под охраной. Охота на волков ограничена – ежегодно устанавливают квоту. Кроме того, для защиты волков в 2014 г. был утвержден специальный план. В нем сказано, что в 1993-1999 гг. волки жили почти на всей территории Литвы. А в 2000–2005 гг. их количество сократилось: в 2000-2002 г. они встречались на 80% территории страны, в 2003 г. – на 70%, в 2004 г. – на 60%. С 2006 г. их ареал стал увеличиваться, а в 2004-2013 гг. подсчитали, что их популяция в Литве составляет не меньше 200-300 животных.

Волки ежегодно наносят немалый ущерб фермерам. В этом году они впервые наведались и в хозяйство Кунгисов, которые выращивают крупный рогатый скот. 2 сентября волки зарезали телку.

Кунгене сказала, что они и представить себе не могли, что существует такая опасность. В Выходные дни в лесах рядом с их пастбищем было много грибников. "У дома мы пасем телят. Мы их на ночь всегда закрываем в хлев. Вокруг лес. А телки остаются на выгоне. Мы установили ограждения. (...) Летом у соседки волки зарезали теленка практически во дворе дома. Фермеры от лесных разбойников не защищены. Охота на волков запрещена", - сказала собеседница.

Представитель мэрии Шилутского района Дарюс Лиджюс считает, что от хищников не защищен ни один фермер.

"Проще всего, когда фермеры страхуют свой скот. Тогда компенсации бывают больше, чем государственные. Но страховка недешевая. Слышал от одного фермера, что если у тебя есть стадо крупного рогатого скота, то страховка на год стоит столько, сколько один бык. Если что-то случится – деньги вернутся, а если нет – каждый год даришь страховщикам по быку", - сказал специалист. По его словам, во всем районе застраховали скот всего 2-3 фермера.