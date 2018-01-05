В литовском Департаменте миграции (ДМ) запаздывает выдача национальных виз. По мнению главы МВД Литвы Э. Мисюнаса, с ситуацией в Департаменте мириться нельзя. Его руководитель обвиняет в нерасторопности министра.
© Shutterstock nuotr.

ДМ сообщил, что в четверг принимал решения по обращениям, поданным 7 декабря, хотя должен принять решение о выдаче визы в течение 15 дней.

"Все обращения за национальными визами рассматриваются в порядке очереди, мы прикладываем все усилия, чтобы максимально быстро принимать решения", - говорится в сообщении.

Как сообщает департамент, эти временные проблемы будут продолжаться до конца марта.

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас говорит, что выдача виз в подотчетном МВД Департаменте миграции снова начала запаздывать из-за плохого менеджмента. Глава департамента утверждает, что не успела трудоустроить дополнительных сотрудников, потому что распоряжение об увеличении штатов министр подписал только в конце декабря.

По мнению Э. Мисюнаса, с ситуацией в ДМ мириться нельзя.

"Из-за ошибок в менеджменте снова образовались очереди на получение виз. Мириться с такой ситуацией нельзя. Досадно, что руководству департамента недостает инициативности и стратегического мышления, навыков планирования", - сказал министр ВД.

Позицию Э. Мисюнаса передал BNS его пресс-атташе Каролис Вайткявичюс.

По словам министра, проблемы в ДМ будут приняты во внимание в начале этого года при оценке работы его руководства.

Какое-то время процесс выдачи виз пробуксовывал и осенью прошлого года. Тогда в помощь сотрудникам ДМ были направлены десять работников полиции. В конце года они вернулись на свои места службы в полиции.

Э. Мисюнас сказал, что ДМ уже в декабре знал, что выделено дополнительное финансирование в объеме 140 тыс. евро для трудоустройства дополнительного персонала, однако к этому не подготовились, конкурсы не объявлены до сих пор.

Директор ДМ Эвелина Гудзинскайте, в свою очередь, сказала BNS, что юридическую возможность заняться трудоустройством новых людей они получили только в последние дни 2017 года, когда министр подписал распоряжение об увеличении штатов. Она утверждает, что процедуры трудоустройства идут сейчас.

"Мы не можем поставить телегу впереди лошади, пока не приняты решения", - сказала Э. Гудзинскайте.

Она утверждала, что выдача виз будет запаздывать, пока не будут приняты новые работники.

ДМ утверждает, что с нынешними ресурсами он не успевает принимать решения по возросшей трудовой миграции.

В пятницу это ведомство будет принимать решения по обращениям за визами, поданными 7 декабря, хотя должно было сделать это в течение 15 дней.

В октябре прошлого года МВД выступило с инициативой реорганизации ДМ. По словам министра, сейчас завершается согласование реорганизации, она будет представлена после обсуждения реформы государственной службы в правительстве.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Общество

Минкульт предлагает не одобрять предложение об установке Витиса на Лукишкской площади (1)

Минкульт Литвы предлагает не одобрять проект закона об...

Решается судьба книг Руты Ванагайте (3)

Писатель Рута Ванагайте вскоре узнает, что ждет ее...

До сих пор наблюдаются сбои в системе подачи заявок на получение "детских" денег

Система регистрации заявок на получение "детских"...

В Департаменте миграции Литвы запаздывает выдача виз (4)

В литовском Департаменте миграции (ДМ) запаздывает...

Жители Литвы в прошлом году брали меньше кредитов (5)

Жители Литвы завершили 2017 год общим долгом на сумму 800...

TOP новостей

Депутаты просят Центробанк расследовать ситуацию с ростом цен в Литве (47)

Члены парламентской фракции Союза...

Решается судьба книг Руты Ванагайте (3)

Писатель Рута Ванагайте вскоре узнает, что ждет ее...

Тенденции на рынке аренды жилья – каждый день по 40 новых квартир (20)

Несмотря на отсутствие точных данных о ситуации на...

"Литовская железная дорога" заплатит назначенный ЕК штраф (27)

Государственная компания " Литовская железная дорога "...

Еврокомиссар: нет данных, что в Восточную Европу поступают продукты худшего качества (7)

Нет данных о том, что в страны Восточной и Центральной...