ДМ сообщил, что в четверг принимал решения по обращениям, поданным 7 декабря, хотя должен принять решение о выдаче визы в течение 15 дней.
"Все обращения за национальными визами рассматриваются в порядке очереди, мы прикладываем все усилия, чтобы максимально быстро принимать решения", - говорится в сообщении.
Как сообщает департамент, эти временные проблемы будут продолжаться до конца марта.
Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас говорит, что выдача виз в подотчетном МВД Департаменте миграции снова начала запаздывать из-за плохого менеджмента. Глава департамента утверждает, что не успела трудоустроить дополнительных сотрудников, потому что распоряжение об увеличении штатов министр подписал только в конце декабря.
По мнению Э. Мисюнаса, с ситуацией в ДМ мириться нельзя.
"Из-за ошибок в менеджменте снова образовались очереди на получение виз. Мириться с такой ситуацией нельзя. Досадно, что руководству департамента недостает инициативности и стратегического мышления, навыков планирования", - сказал министр ВД.
Позицию Э. Мисюнаса передал BNS его пресс-атташе Каролис Вайткявичюс.
По словам министра, проблемы в ДМ будут приняты во внимание в начале этого года при оценке работы его руководства.
Какое-то время процесс выдачи виз пробуксовывал и осенью прошлого года. Тогда в помощь сотрудникам ДМ были направлены десять работников полиции. В конце года они вернулись на свои места службы в полиции.
Э. Мисюнас сказал, что ДМ уже в декабре знал, что выделено дополнительное финансирование в объеме 140 тыс. евро для трудоустройства дополнительного персонала, однако к этому не подготовились, конкурсы не объявлены до сих пор.
Директор ДМ Эвелина Гудзинскайте, в свою очередь, сказала BNS, что юридическую возможность заняться трудоустройством новых людей они получили только в последние дни 2017 года, когда министр подписал распоряжение об увеличении штатов. Она утверждает, что процедуры трудоустройства идут сейчас.
"Мы не можем поставить телегу впереди лошади, пока не приняты решения", - сказала Э. Гудзинскайте.
Она утверждала, что выдача виз будет запаздывать, пока не будут приняты новые работники.
ДМ утверждает, что с нынешними ресурсами он не успевает принимать решения по возросшей трудовой миграции.
В пятницу это ведомство будет принимать решения по обращениям за визами, поданными 7 декабря, хотя должно было сделать это в течение 15 дней.
В октябре прошлого года МВД выступило с инициативой реорганизации ДМ. По словам министра, сейчас завершается согласование реорганизации, она будет представлена после обсуждения реформы государственной службы в правительстве.
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