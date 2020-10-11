В день выборов в Литве установится дождливая погода

Немного прояснений во второй половине дня ожидается на западе страны. Время от времени будут идти дожди, морось. Особенно мрачной погода будет на востоке Литвы. Будет дуть слабый западный ветер. Воздух прогреется до 11-13 градусов. Немного теплее будет только на западе и на восточной окраине страны.

В ночь на понедельник облака понемногу разойдутся. Небольшие дожди возможны на востоке. На западе ожидаются прояснения, возможны туманы. Утром туманы распространятся по всей территории страны. Ночью будет 3-8 градусов, местами на западе на поверхности дня ожидаются заморозки, а на востоке и у моря будет 9-11 градусов.

В первый день новой недели до обеда осадков будет немного, однако позже дождевые облака распространятся по большей части страны. В утренние часы будет туманно. Днем будет 10-13, местами 14-15 градусов тепла.