Этим мероприятием три общественные и политические организации постараются призвать общество и политиков быть более открытыми в отношении сексуальных меньшинств.

"В этом году мы хотели бы распространить идею о том, чтобы в вопросе ЛГБТ-сообщества (лесбиянки, геи, бисексуалы и транссексуалы) люди в Литве были более открытыми, проявляли эмпатию в отношении тех, у кого нет таких прав в Литве", - сказал BNS в понедельник председатель организации Литовской либеральной молодежи Миколас Книза.

Мероприятие, запланированное на 14 февраля, названо "свадьбой столетия", оно состоится за два дня до празднования столетия Литовского государства. По словам М. Книзы, такой протест планируется провести возле здания правительства, потому что он и другие органы государственной власти не поднимают вопросы, не инициируют решения о положении сексуальных меньшинств.

Планируется, что "заключать браки" между пришедшими будет робот-гуманоид.

"Робот ассоциируется у нас с бюрократией, как мы его запрограммируем, так он и будет выполнять определенные действия", - сказал BNS председатель Ассоциации толерантной молодежи Артурас Рудоманскис.

Сторонники урегулирования отношений сексуальных меньшинств утверждают, что сейчас гомосексуальные пары в Литве подвергаются дискриминации, потому что у таких людей нет права на наследование, автоматически они не могут получить информацию о здоровье попавшего в беду партнера, представлять друг друга на судебном процессе.

Критики узаконивания однополых браков и такого партнерства говорят, что гомосексуальные пары не являются традиционными семьями, а урегулирование их отношений стало бы шагом к разрешению таким парам усыновлять детей.

Проведенный в октябре прошлого года опрос показал, что партнерство геев поддержали бы 11% жителей Литвы, а к возможности заключения браков между гомосексуалами положительно относятся 7% опрошенных.