В День Св. Валентина у здания правительства Литвы состоится инсценировка свадьбы, на которой законным браком "будут сочетать" все пары включая геев.
© DELFI (A.Didžgalvio nuotr.)

Цель такого мероприятия, которое организовано тремя общественными и политическими организациями - побудить общество и политиков открыто взглянуть на сексуальные меньшинства.

В социальных сетях эта демонстрация названа "свадьбой столетия", она состоится за 2 дня до столетия Литовского государства.

Всех желающих законным браком будет сочетать переодетый в костюм робота один из организаторов мероприятия Артурас Рудоманскис.

Сторонники урегулирования отношений между сексменьшинствами утверждают, что сейчас гомосексуалов в Литве дискриминируют, поскольку у них нет права на наследования имущества, они не могут автоматически получить информацию о состоянии здоровья партнера, если с ним случилось несчастье, они не могут представлять интересы друг друга в суде.

Критики однополых браков говорят, что гомосексуальные пары - это нетрадиционные семьи, а урегулирование их отношений - это шаг к тому, что гомосексуалам разрешат усыновлять детей.

Либеральные политики Литвы несколько раз представляли предложения узаконить гражданское партнерство между гомосексуалистами, но в парламенте это предложение не поддерживали.

В позапрошлом году проводили исследование, которое показало, что партнерство между геями одобряют 11% жителей Литвы, а возможность брака между гомосексуалистами - 7%.

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