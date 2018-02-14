Цель такого мероприятия, которое организовано тремя общественными и политическими организациями - побудить общество и политиков открыто взглянуть на сексуальные меньшинства.
В социальных сетях эта демонстрация названа "свадьбой столетия", она состоится за 2 дня до столетия Литовского государства.
Всех желающих законным браком будет сочетать переодетый в костюм робота один из организаторов мероприятия Артурас Рудоманскис.
Сторонники урегулирования отношений между сексменьшинствами утверждают, что сейчас гомосексуалов в Литве дискриминируют, поскольку у них нет права на наследования имущества, они не могут автоматически получить информацию о состоянии здоровья партнера, если с ним случилось несчастье, они не могут представлять интересы друг друга в суде.
Критики однополых браков говорят, что гомосексуальные пары - это нетрадиционные семьи, а урегулирование их отношений - это шаг к тому, что гомосексуалам разрешат усыновлять детей.
Либеральные политики Литвы несколько раз представляли предложения узаконить гражданское партнерство между гомосексуалистами, но в парламенте это предложение не поддерживали.
В позапрошлом году проводили исследование, которое показало, что партнерство между геями одобряют 11% жителей Литвы, а возможность брака между гомосексуалистами - 7%.
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