Однако в субботу вильнюсские байкеры также решили принять участие в праздновании.
9 мая в Вильнюсе байкеры, чей клуб характеризуется антисоветским мышлением, также праздновали окончание Второй мировой войны. Но на Антакальнисское кладбище их, одетых в форму вермахта, полиция их не пустила.
По словам самих мотоциклистов, после распространения отснятого материала их надолго остановили на соседней улице, но нарушений закона обнаружить не удалось, а мотоциклистов отпустили.
После этого, под звуки марша Третьего рейха, они миновали Старый город и проехались вокруг российского посольства на улице Латвю.
Delfi попросил комментарий в департаменте полиции. По словам его представителя Рамунаса Матониса, 9 мая по всей Литве за разжигание розни никто не был задержан.
Напоминаем, что нацистская и советская символика в Литве запрещены.
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