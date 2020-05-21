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21 мая в Литве отмечается День национальных общин. Обычно в этот день по всей стране проходили праздничные мероприятия. Однако в этом году из-за карантина Совет национальных общин организовала дистанционную инициативу "Поздравь представителя нацменьшинств".
В День национальных общин Литвы - виртуальная инициатива "Поздравь представителя нацменьшинств"
© Tautiniu mažumu departamento nuotr.

Департамент национальных меньшинств Литвы призывает поздравлять своих друзей, знакомых, родственников, других представителей нацменьшинств в социальных сетях с помощью текстовых, видео или фотопоздравлений с хештегами #gegužės21, #TautiniųBendrijųDiena и #LietuvosTautųŠventė.

Директор Департамента нацменьшинств Вида Монтвидайте, председатель Совета национальных общин Даумантас-Лявас Тодесас и представители литовских национальных общин поздравляют нацменьшинства страны с этим днем:

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В 2013 году парламент Литвы объявил 21 мая Днем национальных общин, подчеркнув стремление страны сохранить самобытность, разнообразие, свободу и сотрудничество всех живущих в ней национальных меньшинств.

Tautinių mažumų departamento nuotr.
Tautinių mažumų departamento nuotr.

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