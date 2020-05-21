В День национальных общин Литвы - виртуальная инициатива "Поздравь представителя нацменьшинств"

Департамент национальных меньшинств Литвы призывает поздравлять своих друзей, знакомых, родственников, других представителей нацменьшинств в социальных сетях с помощью текстовых, видео или фотопоздравлений с хештегами #gegužės21, #TautiniųBendrijųDiena и #LietuvosTautųŠventė.
Директор Департамента нацменьшинств Вида Монтвидайте, председатель Совета национальных общин Даумантас-Лявас Тодесас и представители литовских национальных общин поздравляют нацменьшинства страны с этим днем:
В 2013 году парламент Литвы объявил 21 мая Днем национальных общин, подчеркнув стремление страны сохранить самобытность, разнообразие, свободу и сотрудничество всех живущих в ней национальных меньшинств.
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