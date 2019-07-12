В день инаугурации Центр познания государства можно посетить без предварительной регистрации с 11.00 до 18.00 ч. (ул. Тоторю, 28). В нем можно будет смотреть прямую трансляцию церемонии инаугурации.

Исторический президентский дворец в Каунасе приглашает бесплатно посетить экспозицию и побывать на бесплатных экскурсиях, послушать лекцию. Во время визита можно будет смотреть прямую трансляцию церемонии инаугурации.

Литовский национальный музей и его отделения предлагают посмотреть экспозицию за символическую плату в 1€ евро (посещение башни Гедиминаса – 2€) и участвовать в различных познавательных занятиях.

За символические 2€ 12 июля можно посетить Дворец правителей.

Литовский музей изобразительного искусства и его отделения предлагают посетить за символическую плату в 1€.

Бесплатно можно посетить два отделения Тракайского музея: Медининкский замок и Экспозицию сакрального искусства.

Бесплатное открытое посещение предлагает и Каунасский IX форт.

Военный музей им. Витаутаса Великого также можно посетить бесплатно. Посетители могут принять участие в образовательно-ориентационной игре "Найди символы государства" и посетить экскурсию "Как мы сохранили государственность".

12 июля можно бесплатно посетить и шяуляйский музей Aušros. В нем можно будет смотреть прямую трансляцию церемонии инаугурации.

Государственный музей Вильнюсского Гаона предлагает желающим бесплатно посетить свои отделения и принять участие в экскурсиях.

Литовский музей театра, музыки и кино также приглашает бесплатно пройти и принять участие в образовательных мероприятиях.

Этнографический музей Вильнюсского края предлагает посетителям бесплатно посетить музей и Центр традиционных ремесел, осмотреть выставки. Центр традиционных ремесел предлагает детям принять участие в образовательной игре – "Делаем кукол в литовских национальных костюмах" (предварительная регистрация). Можно будет смотреть прямую трансляцию церемонии инаугурации.

Палангский музей предлагает посетителям бесплатно посетить музей и посмотреть прямую трансляцию церемонии инаугурации.

Музей Вильнюсского университета предлагает бесплатно посетить архитектурный ансамбль ВУ и храм Св. Иоаннов.

Железнодорожный музей предлагает бесплатно посетить музей.

Бесплатно будет работать и Музей оккупации и борьбы за свободу в Вильнюсе и Друскининкай.

Бесплатно посетителей принимает и Литовский музей спорта в нем можно посмотреть прямую трансляцию церемонии инаугурации.

Бесплатно посетителей принимает музей Марии и Юргиса Шлапялисов.

Бесплатно посетителей принимают музеи Вилкавишкского района, Паневежиса. Занавикай, Кретинги и др.