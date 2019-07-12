В день инаугурации Центр познания государства можно посетить без предварительной регистрации с 11.00 до 18.00 ч. (ул. Тоторю, 28). В нем можно будет смотреть прямую трансляцию церемонии инаугурации.
Исторический президентский дворец в Каунасе приглашает бесплатно посетить экспозицию и побывать на бесплатных экскурсиях, послушать лекцию. Во время визита можно будет смотреть прямую трансляцию церемонии инаугурации.
Литовский национальный музей и его отделения предлагают посмотреть экспозицию за символическую плату в 1€ евро (посещение башни Гедиминаса – 2€) и участвовать в различных познавательных занятиях.
За символические 2€ 12 июля можно посетить Дворец правителей.
Литовский музей изобразительного искусства и его отделения предлагают посетить за символическую плату в 1€.
Бесплатно можно посетить два отделения Тракайского музея: Медининкский замок и Экспозицию сакрального искусства.
Бесплатное открытое посещение предлагает и Каунасский IX форт.
Военный музей им. Витаутаса Великого также можно посетить бесплатно. Посетители могут принять участие в образовательно-ориентационной игре "Найди символы государства" и посетить экскурсию "Как мы сохранили государственность".
12 июля можно бесплатно посетить и шяуляйский музей Aušros. В нем можно будет смотреть прямую трансляцию церемонии инаугурации.
Государственный музей Вильнюсского Гаона предлагает желающим бесплатно посетить свои отделения и принять участие в экскурсиях.
Литовский музей театра, музыки и кино также приглашает бесплатно пройти и принять участие в образовательных мероприятиях.
Этнографический музей Вильнюсского края предлагает посетителям бесплатно посетить музей и Центр традиционных ремесел, осмотреть выставки. Центр традиционных ремесел предлагает детям принять участие в образовательной игре – "Делаем кукол в литовских национальных костюмах" (предварительная регистрация). Можно будет смотреть прямую трансляцию церемонии инаугурации.
Палангский музей предлагает посетителям бесплатно посетить музей и посмотреть прямую трансляцию церемонии инаугурации.
Музей Вильнюсского университета предлагает бесплатно посетить архитектурный ансамбль ВУ и храм Св. Иоаннов.
Железнодорожный музей предлагает бесплатно посетить музей.
Бесплатно будет работать и Музей оккупации и борьбы за свободу в Вильнюсе и Друскининкай.
Бесплатно посетителей принимает и Литовский музей спорта в нем можно посмотреть прямую трансляцию церемонии инаугурации.
Бесплатно посетителей принимает музей Марии и Юргиса Шлапялисов.
Бесплатно посетителей принимают музеи Вилкавишкского района, Паневежиса. Занавикай, Кретинги и др.
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