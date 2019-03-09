"Каждый народ свободен настолько, насколько он борется за свою свободу. Мы отвоевали нашу свободу. Мы - независимое Литовское государство со столицей в Вильнюсе, таким и останемся. Приглашаю в субботу отметить День имени Литвы и прийти на праздничные мероприятия по случаю 11 марта - будем праздновать вместе, понесем флаг длиной 400 м от площади Независимости до площади В.Кудирки. Да будет свобода нашей осознанной борьбой и светом", - призвал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

9 марта празднуют День имени Литвы, поскольку 9 марта 1009 года имя Литвы впервые было упомянуто в письменном источнике - в Кведлинбургской летописи. Это произошло 1010 лет тому назад.

12 января 2019 г. парламент Литвы внес эту дату в список памятных дат.

По этому случаю проводят 10-й конкурс "Пишу имя Литвы": в этот день всех приглашают записать одно единственное слово - ЛИТВА и поделиться им с другими. Фотографии слова ЛИТВА, видео с коротким текстом можно присылать до 25 марта по адресу lietuvai1000@versme.lt (издательство Versmė).