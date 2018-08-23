В Литве в этот день пройдут различные мероприятия, посвященные не только подписанию разделившего Европу пакта Молотова-Риббентропа, но и митингу у памятника А.Мицкевичу в Вильнюсе и Балтийскому пути, объединившему Литву, Латвию и Эстонию.

Пресс-служба президента сообщила, что глава страны в этот день встретится с партизаном Якавонисом-Тигром. Он последний из оставшихся в живых партизан Дайнавского округа Варенского края. Грибаускайте осмотрит бункер, находящийся в его усадьбе в деревне Касчюнай, в котором действовал командный пункт партизан, издавалась партизанская газета "Колокол свободы", была оборудована типография, готовили штабные документы. Советская власть этот бункер так и не обнаружила.

Якавонис-Тигр стал партизаном в 19 лет и стал связным. Он был арестован в декабре 1946 г., когда нес партизанскую печать. Его пытали в Литве, затем сослали в Сибирь, на родину он вернулся в 1959 г.

В четверг отметят и 29-ю годовщину Балтийского пути, в разных городах Литвы пройдут встречи его участников, концерты и другие посвященные этому мероприятия.

В Вильнюсе отметят 31-ю годовщину митинга у памятника А.Мицкевичу. Состоится концерт фольклорной музыки, в Бернардинском храме состоится Св. Месса, oпосле которой пройдет мероприятие на 16-м км дороги Вильнюс-Паневежис.

Различные мероприятия в этот день пройдут и в Паневежском районе, в Шяуляй, Пакруоисе, Пасвалисе, Рокишкисе.

Министр юстиции Литвы Элвинас Янкявичюс 23 августа в Таллине отдаст дань памяти жертвам преступлений коммунизма. С коллегами из Эстонии, Латвии, Венгрии и Румынии он примет участие в международной конференции, посвященной теме преступлений и жертв коммунистических режимов.

Все министры юстиции планируют подписать заявление о международном сотрудничестве в деле расследования преступлений коммунистического режима.

Решение объявить 23 августа Европейским днем памяти жертв сталинизма и нацизма было принято в 2011 году по инициативе Венгрии, Польши и Литвы. Решением Совета Европы этим Днем стал день подписания пакта Молотова-Риббентропа.

23 августа 1939 года главами ведомств по иностранным делам Германии и Советского Союза был подписан Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (пакт Молотова — Риббентропа).

23 августа 1989 года по случаю 50-летия этого пакта состоялась акция протеста, получившая название Балтийский путь - около двух миллионов литовцев, латышей и эстонцев взялись за руки, образовав живую цепь длиной более чем в 600 км от башни Гедиминаса до башни Длинный Герман в Таллине.