7 июня находящийся в бывшем здании КГБ Особый архив проводит "День живого архива".
Во время мероприятия будет представлена коллекция документов партизан Жемайтийского округа.
У участников также будет возможность увидеть декларацию Союза борьбы за свободу Литвы от 16 февраля 1949 года. Единственный известный оригинал этой декларации хранится в Особом архиве Литвы.
Также можно будет посетить бывшие кабинеты сотрудников КГБ, в которых сейчас оборудованы хранилища документов, увидеть комнату, в которой когда-то отдыхал глава КГБ.
В пятницу на лужайке рядом с Литовским центральным государственным архивом проведут пикник и дискуссию "Создание архивов в XXI веке. Давайте повернемся к человеку!".
Международный день архивов отмечают 9 июня.
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