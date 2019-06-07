7 июня находящийся в бывшем здании КГБ Особый архив проводит "День живого архива".

Во время мероприятия будет представлена коллекция документов партизан Жемайтийского округа.

У участников также будет возможность увидеть декларацию Союза борьбы за свободу Литвы от 16 февраля 1949 года. Единственный известный оригинал этой декларации хранится в Особом архиве Литвы.

Также можно будет посетить бывшие кабинеты сотрудников КГБ, в которых сейчас оборудованы хранилища документов, увидеть комнату, в которой когда-то отдыхал глава КГБ.

В пятницу на лужайке рядом с Литовским центральным государственным архивом проведут пикник и дискуссию "Создание архивов в XXI веке. Давайте повернемся к человеку!".

Международный день архивов отмечают 9 июня.