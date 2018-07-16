В США бывшая судья уехала с сыном в 2013 году. Тогда еще ее официальный супруг Венцкус в письме, адресованном американской правоохране, изложил свою версию событий и просил предоставить убежище своей жене и сыну.
Нерингу и Айдаса Венцкуса Каунасский участковый суд официально развел в марте 2014 года.
Венцкус, работающий адвокатом с 2001 г., начал письмо со своих заслуг, а потом изложил свою версию событий в Гарляве.
Якобы когда начался конфликт, его запугали, его клиентам назначали более строгое наказание, а сыну не разрешили учиться дистанционно. Правда, в письме он неоднократно указывает, что опирается не на факты, а на слухи.
Венцкене с сыном исчезла из Литвы в апреле 2013 года, когда парламент решал вопрос ее депутатской неприкосновенности. 10 мая того же года правоохрана объявила ее в розыск. Письмо американской правоохране Венцкус выслал 14 августа 2013 года.
"Когда Неринга и Каролис уехали в США, в апреле 2013 г. я ходил в школу и просил директора разрешить Каролису окончить 7 класс дистанционно. Но директор сказал, что на него оказывает давление отдел просвещения, другому ребенку это разрешили бы, но не сыну Венцкене", – писал Венцкус.
"Я слышал слухи, что судьи в делах, которые веду я, делали все, чтобы нанести вред моей карьере", - продолжил адвокат.
"Мне угрожали. Я слышал слухи, что лишь вопрос времени, когда власти найдут, в чем меня обвинить и упрячут в тюрьму", – писал Венцкус, заметив, что не верит в справедливое рассмотрение дела Венцкене в Литве.
12 июля американский суд объявил, что экстрадицию Венцкене не остановят. Венцкене уже обжаловала это решение, а ее сын назвал "смертным приговором".
История дела Венцкене
5 октября 2009 года в Каунасе был убит судья Йонас Фурманавичюс и Виолета Нарушявичене. Прокуроры выяснили, что убийство совершил житель Гарлявы Драсюс Кедис, который обвинял группу лиц в сексуальных преступлениях в отношении своей дочери. Через год Кедиса нашли мертвым. Опекуном дочери Кедиса стала его сестра Венцкене.
В 2012 году после того как Венцкене не выполнила постановление суда и не вернула девочку ее матери Лаймуте Станкунайте, ребенка забрали из дома судьи при участии многочисленных нарядов полиции. Позже Венцкене стала депутатом парламента и уехала из Литвы, скрываясь от правосудия, до того как парламент лишил ее неприкосновенности. В мае 2013 года ее подали в розыск.
Если Венцкене передадут Литве, то бывшая судья предстанет перед судом за развращение ребенка, незаконный сбор и распространение информации, невыполнение постановления суда и др. преступления.
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