В деле об убийстве зубра есть один подозреваемый

Об этом информировал пресс-секретарь ГКП Паневежского округа Тадас Мартинайтис. По его словам, в ходе расследования все еще проводят процессуальные действия, поэтому ни личность подозреваемого, ни характер предъявленных обвинений не разглашаются.

Представители Департамента охраны окружающей среды и Государственного лесничества информировали, что в числе подозреваемых их работников нет.

Полиция Паневежского округа в начале января начала расследование, во время которого оценивала действия инспекторов по охране окружающей среды в истории зубра, убитого политиком Утенского района Йонасом Слапшинскасом.

В правоохрану обратился Департамент охраны окружающей среды. Самка зубра была убита 2 января этого года во время охоты с загонщиками на территории Крекенавско-науяместисского охотничьего участка.

Зубра застрелил и штраф за это заплатил член горсовета Утенского района, "крестьянин" Слапшинскас, он сказал, что перепутал зубра с кабаном.

Это дело уже рассматривал Паневежский участковый суд, но решил вернуть дело в Департамент охраны окружающей среды, отметив, что расследование могло быть проведено халатно.

Суд отметил, что не были собраны все данные, поэтому неправильно подсчитали нанесенный природой ущерб и, возможно, неверно квалифицировали совершенное преступление. Сейчас убийство зубра расследуют и прокуроры. Зубр внесен в список охраняемых видов Литвы.