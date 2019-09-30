30 сентября Каунасский окружной суд продолжил слушания по делу об убийстве Евы Страздаускайте из Плунге.
Įtariamieji I. Strazdauskaitės nužudymo byloje
© DELFI / Rafael Achmedov

Во время заседания опросили свидетелей, после них планировался допрос подозреваемого Ляонаса Беляускаса. В конце запланировано выступление прокурора, который озвучит предлагаемое наказание. Максимальный срок за такое преступление – пожизненное лишение свободы.

Кузены Беляускасы - Каролис, Ляонас и Мантас - обвиняемые по этому делу. Их обвиняют в жестоком убийстве девушки с целью сокрытия другого преступления. Их также обвиняют в незаконном лишении свободы и уничтожении чужого имущества.

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Страздаускайте в марте 2017 года на машине уехала в Вильнюс из Плунге и пропала. Через несколько дней ее тело нашли в Кедайняйском районе.

По данным следствия, девушку насмерть забили лопатой.

Подозревают, что девушку убили за роскошный автомобиль, на котором она ехала. По данным дела, обвиняемые, имитировали ДТП, а когда девушка вышла из автомобиля похитили ее и автомобиль.

В этом деле есть еще двое обвиняемых: Альгиматас Станкявичюс из Мариямполе, которого подозревают в незаконном хранении огнестрельного оружия, и Томас Загурскис из Кедайняй, которого обвиняют в вооруженном грабеже.

Беляускасов и Загурскиса также обвиняют в похищении дорогостоящего чужого имущества – автомобиля, который стоит больше 32 000 евро и личных вещей и денег у двоих граждан Латвии.

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