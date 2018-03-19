23-летнюю Казюкайтите обвиняют в жестоком убийстве малолетнего члена семьи и злоупотреблении родительскими правами.

Ее сожителя, ранее дважды судимого 28-летнего Контяниса обвиняют в жестоком убийстве малолетнего ребенка и нанесении физической боли.

Оба обвиняемых в момент совершения преступления находились под воздействием наркотических веществ.

Находившийся на заседании отец покойного мальчика сказал, что надеется, что суд приговорит обвиняемых к максимальному наказанию – пожизненному заключению.

По словам прокурора Витаутаса Гатавяцкаса, адвокат Казюкайтите попросил проверить показания обвиняемых при помощи детектора лжи.

Каковы мотивы такой просьбы, прокурор не комментировал.

Адвокаты обвиняемых заметили, что не добиваются полного оправдания обвиняемых.

Суд удовлетворил такую просьбу, поэтому решение будет вынесено 22 апреля.

Проверку при помощи полиграфа Контянис принял нормально: "Я согласен, но не думаю, что это что-то изменит".

Ранее Контянис не скрывал, что ребенка били. Врачи Каунасской клиники сразу же установили, что мальчика били разными предметами. Контянис признал, что бил мальчика ремнем и зарядным устройством для телефона. Мужчина бил мальчика и ванной - после удара мальчик ударился головой о радиатор.

После этого состояние ребенка стало ухудшатся, а мать мальчика в это время ушла из дома, оставив сына с сожителем. Когда женщина вернулась, мальчик был очень плох. Его тошнило, из носа и ушей шла кровь. Казюкайтите отправилась в аптеку и просила лекарства от травмы головы. Аптекарь велел ей вызывать скорую.

Потом Казюкайтите дала сыну обезболивающее, но он был так плох, что не мог даже проглотить лекарство. Сожители до последней минуты медлили и не вызывали врачей. В скорую позвонили только тогда, когда мальчик уже не дышал. Врачи не скрывали, что мальчик перенес очень тяжелые травмы - все его тело было усеяно синяками. мальчика прооперировали.

После операции он находился в критическом состоянии, его жизнь поддерживала лишь аппаратура. Шансов на выживание у мальчика не было. 27 января 2017 г. в 7.30 ч. он скончался.