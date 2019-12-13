Генеральная прокуратура указала, что под подозрением находится глава двух компаний Ю.Ц. и еще один работник Ekologistikа Р.В., который отвечал за соблюдение требований в сфере охраны окружающей среды.
Их подозревают в неправильном использовании и присмотре за зданиями, в которых находилось потенциально опасное оборудование или проводились потенциально опасные работы, а также в ведении двойной бухгалтерии.
По сведениям агентства BNS, подозрения предъявлены Юозасу Циценасу и Ромуальдасу Варанаускасу.
Новый рейтинг партий: "крестьяне" "догоняют" Партию труда
Ноябрь не принес больших перемен в рейтинг литовских...
Парламент Литвы критиковал налог на автомобиль, однако одобрил его в первом чтении (23)
13 декабря парламент Литвы обсуждал налог на...
В деле о пожаре в Алитусе появились подозреваемые - директор Ekologistikа и один работник компании (2)
Генеральная прокуратура Литвы 13 декабря сообщила, что...
TOP новостей
Парламент Литвы критиковал налог на автомобиль, однако одобрил его в первом чтении (23)
13 декабря парламент Литвы обсуждал налог на...
Глава Центробанка Литвы о бюджете: если бы я умер, то перевернулся бы в гробу (3)
Председатель правления Центробанка Литвы Витас...
Выборы в Британии: партия Джонсона получает абсолютное большинство в парламенте (77)
Консервативная партия во главе с премьер-министром и...
По инициативе Литвы в планы борьбы с климатическими изменениями включен месседж по БелАЭС (20)
Литва добилась того, чтобы в обязательства по...