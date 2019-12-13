Генеральная прокуратура указала, что под подозрением находится глава двух компаний Ю.Ц. и еще один работник Ekologistikа Р.В., который отвечал за соблюдение требований в сфере охраны окружающей среды.

Их подозревают в неправильном использовании и присмотре за зданиями, в которых находилось потенциально опасное оборудование или проводились потенциально опасные работы, а также в ведении двойной бухгалтерии.

По сведениям агентства BNS, подозрения предъявлены Юозасу Циценасу и Ромуальдасу Варанаускасу.