Генеральная прокуратура Литвы 13 декабря сообщила, что в деле о пожаре в Алитусе подозрения были предъявлены директору компании Ekologistika и еще одному работнику.

Генеральная прокуратура указала, что под подозрением находится глава двух компаний Ю.Ц. и еще один работник Ekologistikа Р.В., который отвечал за соблюдение требований в сфере охраны окружающей среды.

Их подозревают в неправильном использовании и присмотре за зданиями, в которых находилось потенциально опасное оборудование или проводились потенциально опасные работы, а также в ведении двойной бухгалтерии.

По сведениям агентства BNS, подозрения предъявлены Юозасу Циценасу и Ромуальдасу Варанаускасу.

Статьи по теме:

Мэр Алитуса после шокирующих исследований воды: данные отличаются в сотни раз (3)

"В настоящее время проводят исследования. Конечно,...

На премии за тушение пожара в Алитусе выделено более 250 тыс. евро (3)

Министерство внутренних дел (МВД) и Департамент...

Пожар в Алитусе может быть только репетицией: еще 6 перерабатывающих резину компаний, как тикающие бомбы (6)

10 дней потребовалось, чтобы потушить пожар на складах...

Летавший над южной частью страны пилот удивлен: это несчастье не только для Алитуса, но и для всей Литвы (34)

22 октября после обеда молодой пилот летал над южной...

Выясняются масштабы трагедии в Алитусе: большой удар пришелся по сельскому хозяйству (50)

Понемногу выясняются настоящие масштабы последствий...

В Алитус неожиданно наведался президент Литвы: картина апокалиптическая (57)

В Алитус приехал президент Литвы Гитанас Науседа ,...

Специалисты: ситуация в Алитусе серьезнее, чем представляют (6)

Несмотря на то, что Агентство по охране окружающей...

Общество

Новый рейтинг партий: "крестьяне" "догоняют" Партию труда

Ноябрь не принес больших перемен в рейтинг литовских...

Парламент Литвы критиковал налог на автомобиль, однако одобрил его в первом чтении (23)

13 декабря парламент Литвы обсуждал налог на...

В деле о пожаре в Алитусе появились подозреваемые - директор Ekologistikа и один работник компании (2)

Генеральная прокуратура Литвы 13 декабря сообщила, что...

В Литве растет количество краж из автомобилей (27)

Каждый день как минимум 4 водителей, которые...

В Литву ненадолго возвращается осенняя погода

В пятницу ожидается облачная погода. Ночью и утром...

TOP новостей

Парламент Литвы критиковал налог на автомобиль, однако одобрил его в первом чтении (23)

13 декабря парламент Литвы обсуждал налог на...

Глава Центробанка Литвы о бюджете: если бы я умер, то перевернулся бы в гробу (3)

Председатель правления Центробанка Литвы Витас...

Выборы в Британии: партия Джонсона получает абсолютное большинство в парламенте (77)

Консервативная партия во главе с премьер-министром и...

В Литве растет количество краж из автомобилей (27)

Каждый день как минимум 4 водителей, которые...

По инициативе Литвы в планы борьбы с климатическими изменениями включен месседж по БелАЭС (20)

Литва добилась того, чтобы в обязательства по...