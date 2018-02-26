В деле о погибшей модели появился подозреваемый

На данный момент – это единственный человек, которому предъявлены обвинения, но ситуация может изменится.

"Пиникасу предъявлены обвинения в связи с доведением до самоубийства", – эту информацию DELFI подтвердил адвокат семьи погибшей девушки Гинтарас Черняускас.

По его словам, ситуация еще может изменится, все зависит от собранных улик.

22-летняя модель Довиле погибла в Клайпеде вечером 20 ноября 2017 года. Обстоятельства ее гибели до сих пор не выяснены.