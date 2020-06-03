Эту информацию в среду подтвердила пресс-секретарь Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.

Представитель по связям с общественностью Службы спецрасследований (ССР) Литвы Рената Кеблене подтвердила BNS, что А. Русявичюс является одним из подозреваемых в деле, однако не конкретизировала, какие подозрения ему предъявлены.

Представитель по связям с прессой Kauno tiltai Гедре Самулёните-Лекавичене сказала, что пока не может сказать, где руководитель компании.

"В данный момент у меня нет такой информации о том, где наш руководитель, я не могу этого сказать", – сказала она BNS.

Она также сказала, что во вторник А. Русявичюс был на работе и вместе с должностными лицами участвовал в обыске, который проводили должностные лица.

"Насколько я знаю, документы – все было в порядке и больше деталей я раскрыть не могу", – сказала Г. Самулёните-Лекавичене.

Она также не располагает информацией о возможном задержании руководителя во время обыска, кроме того, она сказала, что не может предоставить информацию о том, вышел ли А. Русявичюс из здания компании вместе с представителями правоохраны.

Г. Самулёните-Лекавичене также сказала, что не может сказать, кто является адвокатом руководителя.

Во вторник Служба спецрасследований (ССР) и Генпрокуратура сообщили о проведении досудебного расследования крупномасштабного взяточничества, подкупа, торговли влиянием, растраты имущества и фальсификации документов.

Также сообщалось о задержании президента Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдаса Суткуса, президента Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантаса Залаторюса и еще четырех представителей бизнеса, однако правоохрана конкретно не называла подозрения, предъявленные задержанным.

ССР сообщила о десятках обысках и прочих процессуальных действий, во вторник утром сотрудники службы побывали и в основном офисе Kauno tiltai.

Правоохрана связывает вероятные преступления с незаконным осуществлением лоббистской деятельности и влиянием на законотворческие процессы. Правоохрана утверждает, что выясняет происхождение принадлежащих В. Суткусу 400 тыс. евро.

Прокуратура утверждает, что имеющиеся данные позволяют подозревать, что В. Суткус при выполнении своих обязанностей в КБЛ и, представляя ее членов, а также интересы других субъектов предпринимательства, пользуясь занимаемой должностью, общественным положением, связями и прочим влиянием, вероятно, получал незаконное денежное вознаграждение за оказываемое им влияние на принятие различных правовых актов, важных для субъектов предпринимательства.

М. Залаторюса подозревают в участии в нескольких эпизодах преступной схемы.

По словам адвоката М. Залаторюса, Айдаса Мажейки, его подопечный был освобожден во вторник вечером. Ему предъявлены подозрения в торговле влиянием.