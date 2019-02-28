Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал BNS, что сотрудники Литовского бюро криминальной полиции вместе с сотрудниками Каунасской полиции провели 27 февраля задержание подозреваемых в Каунасе.

"Мы можем подтвердить, что задержан подозреваемый по делу о коррупции в судах", – сказал BNS Матонис.

По сведениям информационного агенства, задержанный – связанный с преступным миром Римкус, 28 февраля прокуроры попросили суд разрешить взять его под стражу на 3 месяца.

27 февраля правоохрана сообщила, что задержаны еще 5 подозреваемых в деле о коррупции, проведены обыски на их рабочих местах и в домах. Правоохрана подтвердила, что в числе задержанных – адвокат Гинтарас Русяцкас и еще 4 человека, "Заинтересованные в решениях судов или их посредники".

Глава ЛБКП Роландас Кишкис сказал BNS, что каунасец, которого задержали в среду, пытался бежать, оказывал сопротивление полиции, пришлось использовать электрошокер Taser.

Издание Lietuvos rytas 27 февраля писало, что в Каунасе, на проспекте Саванорю, в задержании криминального авторитета участвовали 5 экипажей полиции, подозреваемый пытался бежать через балкон на 5 этаже и по лесам забрался на крышу 16-этажного дома, где и был задержан.

На прошлой неделе обвинения в преступной деятельности в рамках дела о коррупции в судах были предъявлены 28 лицам, в их числе – 8 судьям, 5 адвокатам, мэру Друскининкай, его помощнику. В среду задержали еще 5 человек.

На прошлой неделе Вильнюсский участковый суд разрешил взять под арест 19 подозреваемых, одного из них - судью Верховного суда Литвы Эгидиюса Лаужикаса 26 февраля освободили из-под стражи.

Между тем заявление судьи Апелляционного суда Валдимараса Бавеянаса с просьбой о назначении другой меры пресечения, суд отклонил.

28 февраля Вильнюсский окружной суд 28 февраля разрешил освободить из-под стражи судью Литовского апелляционного суда Виктораса Кажиса.

По данным правоохраны, подозревают, что судьям давали взятки в размере от 1000 до 100 000 евро.