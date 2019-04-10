Задержан помощник адвоката, подозреваемый в торговле влиянием, подкупе и подстрекательству к злоупотреблениям, а также заинтересованное лицо, подозреваемое в торговле влиянием.
Правоохранительные органы в среду, 10 апреля, провели обыски по месту жительства задержанных, в их автомобилях.
В деле о коррупции судей подозреваемыми является почти пятьдесят человек, в том числе восемь судей и шесть адвокатов.
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