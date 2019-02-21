По сведениям BNS, в деле о коррупции в судах Литвы есть еще один задержанный - это подозреваемый в масштабной контрабанде сигарет Вилюс Каралюс. Он - один из 26 задержанных подозреваемых.
Vilius Karalius
© DELFI / Tomas Vinickas

Подозреваемого 21 февраля доставили в суд, ему назначают меру пресечения. Каралюс - подозреваемый в деле о контрабанде сигарет на миллион евро. Дело рассматривается в вильнюсском окружном суде.

По сведениям BNS, в деле о коррупции в судах Каралюса подозревают в торговле влиянием.

Каралюс прежде уже был фигурантом дела о коррупции судей. По сведениям правоохраны, подозреваемый в контрабанде Каралюс в 2002 году обращался к отцу своей тогдашней сожительницы, который работал судьей, чтобы тот помог попавшимся на контрабанде его сообщникам. Всего в тот раз были осуждены трое судей – бывший председатель участкового суда Лаздияйского района Арвидас Гудас, судья участкового суда Биржайского района Пальмира Линкявичене и председатель Паневежского участкового суда Дарюс Япертас.

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Каралюса тогда суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы с отсрочкой на два года.

В конце 2009 года Каралюса и его сообщника суд признал организаторами преступной группировки, которая занималась контрабандой. Тогда суд приговорил его к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. Каралюс вышел на свободу досрочно.

В 2011 году Каралюса снова задержали на крупной контрабанде.

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