21 декабря прокуроры сообщили, что завершили расследование дела о политической коррупции двух партий и концерна MG Baltic. В суд дело будет передано, когда с материалами ознакомятся адвокаты и обвиняемые.

Правоохрана считает, что собрано достаточно данных, которые позволяют подозревать, что тогдашний вице-президент концерна MG Baltic и член правления Раймондас Курляндскис намеренно подкупал политиков и торговал влиянием.

Предполагают, что, действуя в интересах концерна, Курляндскис давал прямые и косвенные взятки экс-председателю Движения либералов Элигиюсу Масюлису, члену правления партии Шарунасу Густайнису, а также – вице-председателю ПТ Витаутасу Гапшису.

Ранее сообщалось, что MG Baltic был заинтересован в том, чтобы парламент представил выгодные для него поправки к закону о потребительских кредитах, а также утвердил постановление "О партнерстве частного и общественного сектора в рамках проекта "Дорога Вильнюс-Утена".

Однако материалы, полученные правоохраной свидетельствуют, что в центре внимания оказался еще один законодательный акт, в котором мог быть заинтересован концерн. Появление этого акта - загадка, поскольку политик, который его зарегистрировал, уверяет, что автором он не является.

Из материалов, которыми располагает DELFI, видно, что MG Baltic мог добиваться принятия закона об ограничении безналичного расчета.

Это предложение 29 мая 2015 г. зарегистрировал тогдашний представитель фракции ПТ Ричардас Саргунас (сейчас в парламенте он не работает – DELFI), а подписано оно было и представителем тогдашних правящих соцдемов Артурасом Скарджюсом. В материалах правоохраны сказано, что MG Baltic через Масюлиса пытался добиться принятия этого постановления.

Проект закона об ограничении безналичного расчета был подготовлен Минфином и представлен депутатам в марте 2015 года. В нем было сказано, что предприниматели и компании во время сделки не могут платить наличными больше 3000 евро, а физические лица – больше 5000 евро. Этот закон был разработан для борьбы с коррупцией.

Парламент стал рассматривать этот закон, несмотря на отрицательную реакцию части оппозиции, в основном либералов. Либералы назвали закон ограничивающим свободный рынок и представили свои поправки.

Документ был зарегистрирован 12 мая 2015 года. В числе работавших над ним депутатов указаны Масюлис, Густайнис, Андрюс Мазуронис, Даля Куодите, Арминас Лидяка, Виталиюс Гайлюс, Кястиутис Главяцкас и Гинтарас Степонавичюс.

Либералы предложили поправки, в соответствии с которыми физические лица могли бы оплачивать наличными сделки до 10 000 евро (аргумент - такую сумму без декларации позволяют ввозить в страны ЕС), а юридические - 5000 евро.

Через несколько недель в парламенте зарегистрировали еще одну поправку, подготовленную Саргунасом. В нем предлагалось ограничить безналичный расчет физических лиц суммой в 5000 евро. А если сделка заключается между физическими и юридическими лицами, занимающимися бизнесом, то безналичный расчет был бы возможен "в установленном законом порядке".

Нынешний глава ДЛ Эугениюс Гентвилас сказал DELFI, что появление этого эпизода в деле для него стало новостью.

"Я увидел, что это появилось в подозрениях. Для меня это новость. Но наша партия наняла адвоката – пусть он разбирается", – сказал он.

Этот эпизод в деле удивил не только либералов, но и авторов поправки.

Скарджюс сказал DELFI, что свою подпись под этим документом он отозвал 14 ноября 2017 года.

"Это было не мое предложение, а Саргунаса. Я подписал как представитель партнеров по коалиции. Сейчас Саргунас в парламенте не работает, поэтому Комитет по бюджету спросил, хотел бы я, чтобы этот вопрос снова обсуждали, я отозвал подпись, чтобы предложение не вынесли на повестку дня", – сказал он.

По словам Скарджюса, парламент прошлого созыва этот документ также не обсуждал – его не обсуждали и на уровне комитетов. Политик был удивлен, не понимал, какую пользу этот документ мог принести MG Baltic.



Саргунас, который сейчас в политике не участвует, сказал DELFI, что ничего не помнит об этом вызвавшем резонанс предложении. Он сказал, что уже говорил на эту тему с представителями правоохраны.

"Я предлагал 130 разных проектов, был активным депутатом. Но это странный случай, это экономический вопрос, не мой профиль, я больше интересовался социальными вопросами", – сказал Саргунас.

"Если есть моя подпись, не могу отрицать, но при каких обстоятельствах это случилось, не знаю. Бывает, что в зале заседаний депутаты несут какой-то свой проект, предлагают его подписать, если я предлагаю – они поддерживают. Может так было, кто-то во фракции, но у меня не было никаких связей с концерном (MG Baltic – DELFI)" – продолжил он.

Председатель Трехстороннего совета, представляющий интересы работодателей Андрюс Романовскис сказал, что такой проект не мог быть выгоден крупному бизнесу.

"Я думаю, что ограничение безналичного расчета было бы лишь большим административным бременем для бизнеса, в первую очередь для малого, который платит поставщикам наличными. Это фермеры, патентщики, люди, занимающиеся индивидуальной деятельностью, поэтому я считаю, что предложение Саргунаса в первую очередь ориентировано на малый бизнес", – сказал он.

DELFI напоминает, что после обсуждения в комитетах в парламенте прошлого созыва это предложение не обсуждалось. Новый парламент получил из Минфина новый вариант такого закона, в котором министр финансов Вилюс Шапока предлагает ограничить безналичный расчет до 3000 евро.