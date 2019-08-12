В деле избитой жительницы Юрбаркаса – еще одно заседание: его проигнорировали обе стороны

12 августа утром в Клайпедском окружном суде рассмотрели жалобу адвоката жестоко избитой 17-летней жительницы Юрбаркаса. Адвокат просил назначить подозреваемому более суровую меру пресечения.
© DELFI / Andrius Ufartas

Жалобу адвокат Миндаугас Василяускас подал после того, как Таурагский участковый суд смягчил меру пресечения подозреваемому и снял с него браслет.

Суд решил, что дополнительные меры пресечения не нужны, поскольку подозреваемый участвует в процессе, приходит по повестке, а его поведение не дает повода подозревать, что он будет мешать процессу.

Подозреваемому назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и родительского контроля.

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В суд в понедельник не явились представители обеих сторон.

Это DELFI подтвердила представитель суда Гинтаре Даугелайте. По ее словам, суд решил вопрос, пользуясь имеющимися документами. Постановление будет объявлено позже.

DELFI напоминает, что 17-летняя была жестоко избита в конце мая при попытке изнасилования. Девушке нанесены тяжелые травмы, она больше двух месяцев проходила лечение после операции.

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