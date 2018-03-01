ДТП Гинейкайте совершила в конце 2015 года. В крови женщины было 1,66 промилле алкоголя. Гинейкайте всеми способами пыталась скрыть тот факт, что она пьяна. Женщина звонила каунасским врачам, занимающим высокие посты чиновникам.

В то время правоохрана прослушивала телефон главы НЗС, поэтому ее действия не остались незамеченными.

На заседание из-за болезни не пришла медсестра Саломея Скерсене, поэтому ее адвокат А.Якубаускас просил суд отложить заседание. Он сказал, что 12 марта Скерсене должна перенести плановую операцию. Однако суд отклонил просьбу адвоката.

А.Якубаускас также просил суд отстранить журналиста портала lrytas.lt и назначить ему штраф за то, что он описывает заседания суда, очерняя честь и достоинство его клиентов.

По словам адвоката Гинейкайте, ее подзащитная воспитывает троих детей, поэтому формируемое в статьях мнение отрицательно влияет на ее дочерей. Адвокаты просили суд проводить слушания на закрытых заседаниях.

Суд заявки и просьбы адвокатов отклонил.

На этот раз на заседании суда присутствовал отец Гинейкайте Витаутас Гинейка, который воспользовался правом не давать показания против члена своей семьи. Суд освободил его от этого обязательства.

Единственная заявка, которую суд удовлетворил, – это освобождение Артураса Шулниса, Гедиминаса Абецюнаса и Каститиса Григониса и их адвокатов от посещения заседаний, на которых опрашивают не связанных с ними свидетелей.

1 марта в суде должны были опросить одного из бывших руководителей концерна MG Baltic Раймондаса Курляндскиса, за помощью к которому обращалась Гинейкайте, однако он в суде не появился.

Глава Литовского клуба автомобилистов Роландас Довидайтис был еще одним человеком, за помощью к которому обращалась Гинейкайте.

"Уже не те времена", – сказал ей Довидайтис. По его словам, женщина, возможно, думала, что он знаком с кем-то, но он отказал ей в помощи.

Звонила Гинейкайте и Анечюнасу, который решил помочь попавшей в "беду" знакомой. Врач связался со своим заместителем, а тот с дежурным травматологом Шулнисом.

Гинейкайте с отцом поехала в Каунасскую клиническую больницу, чтобы договориться с врачами. Она дала кровь дважды – первый раз в тот же день после происшествия, а во второй – на следующий день, когда алкоголя в крови уже не было. Подозревают, что это было сделано, чтобы подменить образцы.

Позже в ходе расследования сотрудники Службы спецрасследований в мусорном ведре в кабинете Скерсене нашли выброшенные образцы крови Гинейкайте. В одном из них был обнаружен алкоголь, в другом - алкоголя не было.