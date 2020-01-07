Участковый суд города Вильнюса, продолживший во вторник рассмотрение дела о возможно непрозрачной выдаче визы гражданину России, заслушал сделанные тайно правоохраной записи телефонных разговоров.
© DELFI / Andrius Ufartas

В этом деле обвинения в торговле влиянием предъявлены бывшему многолетнему дипломату и представителю бизнеса Римантасу Шидлаускасу, гражданину РФ, россиянину-владельцу банка Ринату Насырову и предпринимателю Альбинасу Беляускасу.

По данным следствия, экс-глава Литовской ассоциаций торговли, промышленности и ремесел Р. Шидлаускас "непосредственно требовал и договорился взять" у А. Беляускаса и Р. Насырова 10 тыс. евро взятки. Есть подозрения в том, что 3 тыс. евро были переданы бывшему дипломату.

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В одной из записей телефонных разговоров слышно, как Р. Шидлаускас и А. Беляускас договариваются о встрече.

Также зафиксирована беседа этих обвиняемых, в ходе которой обсуждаются документы, необходимые для визы.

Адвокаты обвиняемых на заседании суда утверждали, что одна из бесед неправильно стенографирована, поскольку Р. Шидлаускас сказал не "подкупить" по-русски, а "пожалеть".

В этой беседе А. Беляускас говорит Р. Насырову о том, что им есть о чем поговорить, но нельзя это делать по телефону.

Во время заседания были преданы гласности и SMS-сообщения, которыми обменивались подозреваемые.

"Визы вам выдадут, как положено", – писал Р. Шидлаускас Р. Насырову.

Еще в одном сообщении бывший дипломат просил бизнесмена сообщить, "что все в порядке", а последний ответил: "Все в порядке, получил".

Позднее Р. Насыров уточнил, что ему была выдана виза на два с половиной года, а его сыну - на три.

С момента восстановления независимости Литвы Р. Шидлаускас работал в МИД, занимал различные высокие должности, много лет руководил Консульским департаментом. Он работал послом в Канаде, а в 2002 – 2008 годах – был послом в России.

Р. Насыров с сестрой владел небольшим банком "Новый Промышленный Банк".

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