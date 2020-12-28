Всего в Литве COVID-19 унес жизни больше 1200 человек. Особенно высокой смертность была в декабре. По словам эпидемиолога Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дайвы Размувене, только с 24 по 27 декабря зарегистрировали 82 смерти.

Кроме того, в декабре скончалось больше молодых людей.

"В декабре очень высокая смертность, по сравнению с другими месяцами. В декабре скончались 762 человека. Это 60% от всех скончавшихся за время пандемии. В декабре скончалось больше молодых людей", – заметила эпидемиолог.

Она рассказала, сколько в Литве скончалось людей младше 60 лет: в группе 20-30 лет скончались трое, 40-50 лет – 33. В декабре умерли 15 человек в группе 50-60 лет и 5 в группе 40-50 лет.

Пока на улучшение, по ее словам, надеяться не приходится, количество умерших будет расти.

"Сейчас смерти регистрируем в домах опеки и хосписах, в отделениях паллиативного ухода. Там больше всего людей из группы риска, поэтому и растет смертность. Но не у всех скончавшихся были хронические заболевания", – сказала собеседница.