В декабре будет приостановлена работа погранпункта Шальчининкай

По сообщению Государственной службы охраны границы Литвы (СОГГЛ), работы по ремонту электросетей планируются с 9.30 до 11.30 3 декабря и с 9.30 до 15 часов 4, 7 и 21 декабря.

"Это не означает, что во время всего указанного времени пункт не будет работать. Компания ESO будет проводить работы в какое-то из указанных отрезков времени", – говорится в сообщении.

Лицам, которые именно сейчас планируют ехать в Беларусь или возвращаться из нее через этот пропускной пункт и не могут изменить своих планов, или не хотят долго задерживаться на КПП в Шальчининкай, СОГГЛ рекомендует пересекать границу через близлежащий КПП Мядининкай.

На границе с Беларусью также действуют еще два международных КПП в Лаворишкес и Райгардасе.

В последнее время через КПП Шальчининкай за сутки в обе стороны в среднем пересекали границу около 600 транспортных средств и около 700 лиц.