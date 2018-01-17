Черные шпили Праги

Столица Чехии – город необычной красоты, каждый сантиметр которого впечатляет своими образами. Однако панорамную идиллию в нем разрушают черные башни, вызывающие ассоциации с колдунами и ведьмами, пишет interestingengineering.com.

Juodieji Prahos špiliai © Pixabay nuotr.

Куб смерти

В этом вильнюсском здании находится Генеральная прокуратура. Говорят, что форма куба наделяет здание порядком, стабильностью, твердостью и жесткостью, помогает в создании имиджа ведомства. Однако на самом деле здание больше напоминает экспериментальное офисное здание, в котором все несколько перекошено.

Здание AT&T в Нашвилле

Комментаторы заметили, что это здание очень похоже на Барад-дур (главную крепость (или башню) Саурона, выполнявшую роль столицы Мордора). И на самом деле кажется странным, как сумели построить здание так, чтобы в тумане оно напоминало замок колдуна.

AT&T pastatas Nešvilyje © Wikimedia Commons

Гданьский Шеспировский театр

Wikipedia пишет, что здание театра своим видом должно напоминать простота и универсальность. Изнутри здание не менее бедное, чем снаружи.

W. Shakespeare’o teatras Gdanske © Flickr

Денверский художественный музей

Внешне здание несомненно впечатляет, однако вместе с тем охватывает чувство, что если будешь двигаться быстро, можешь пораниться.

Denverio meno muziejus © Wikimedia Commons

Львовская площадь Рынок

Это здание – готический дворец XVI в. со скульптурами святых. Нынешнее здание появилось на основе средневековых конструкций, сгоревших во время пожара 1511 г., и стало домом для части исторических экспонатов.

Lvovo turgaus aikštė © Wikimedia Commons

DC Tower в Вене

Эта башня смотрится очень мрачно. Неважно, чем занимаются в этой башне, нет желания приблизится к окнам этой башни.

DC bokštas Vienoje © Pexels photo

Дом привидений

Этот список был бы неполным, если бы в него не внесли это здание. Это место специально создано для таких "развлечений" – здесь неожиданно появляются пугающие посетителей существа. Ощущение, что в любой момент может выскочить страшное чудовище, вызывает ужас.

Vaiduoklių namas © Wikimedia Commons

Банк America Plaza

Центральный офис этого банка в Далласе не всегда выглядит как база плохишей из фантастического мира. Иногда зажигают зеленые неоновые лампы. Тогда он становится домом хороших ребят их кибер-фантастического мира.

America Plaza bankas © Wikimedia Commons

Радар "Дуга"

Этот огромный радар не используют уже 40 лет, однако создается впечатление, что в будущем его могут использовать для осуществления злых намерений.

Radaras „Duga“ © Wikimedia Commons

Научно-исследовательская станция Halley

Эта британская исследовательская станция находится в Антарктиде и размещена на огромной плавучей льдине. Радует красочность здания, поскольку в противном случае ассоциации были бы не самыми приятными.

Mokslinių tyrimų stotis „Halley“ © Wikipedia Commons

Здание Digital Beijing

Это массивное здание без окон в Пекине вызывает неприятное чувство, что в нем проводят исследования искусственного интеллекта, работают силы, действующие против человечества.