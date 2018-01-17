Черные шпили Праги
Столица Чехии – город необычной красоты, каждый сантиметр которого впечатляет своими образами. Однако панорамную идиллию в нем разрушают черные башни, вызывающие ассоциации с колдунами и ведьмами, пишет interestingengineering.com.
Куб смерти
В этом вильнюсском здании находится Генеральная прокуратура. Говорят, что форма куба наделяет здание порядком, стабильностью, твердостью и жесткостью, помогает в создании имиджа ведомства. Однако на самом деле здание больше напоминает экспериментальное офисное здание, в котором все несколько перекошено.
Здание AT&T в Нашвилле
Комментаторы заметили, что это здание очень похоже на Барад-дур (главную крепость (или башню) Саурона, выполнявшую роль столицы Мордора). И на самом деле кажется странным, как сумели построить здание так, чтобы в тумане оно напоминало замок колдуна.
Гданьский Шеспировский театр
Wikipedia пишет, что здание театра своим видом должно напоминать простота и универсальность. Изнутри здание не менее бедное, чем снаружи.
Денверский художественный музей
Внешне здание несомненно впечатляет, однако вместе с тем охватывает чувство, что если будешь двигаться быстро, можешь пораниться.
Львовская площадь Рынок
Это здание – готический дворец XVI в. со скульптурами святых. Нынешнее здание появилось на основе средневековых конструкций, сгоревших во время пожара 1511 г., и стало домом для части исторических экспонатов.
DC Tower в Вене
Эта башня смотрится очень мрачно. Неважно, чем занимаются в этой башне, нет желания приблизится к окнам этой башни.
Дом привидений
Этот список был бы неполным, если бы в него не внесли это здание. Это место специально создано для таких "развлечений" – здесь неожиданно появляются пугающие посетителей существа. Ощущение, что в любой момент может выскочить страшное чудовище, вызывает ужас.
Банк America Plaza
Центральный офис этого банка в Далласе не всегда выглядит как база плохишей из фантастического мира. Иногда зажигают зеленые неоновые лампы. Тогда он становится домом хороших ребят их кибер-фантастического мира.
Радар "Дуга"
Этот огромный радар не используют уже 40 лет, однако создается впечатление, что в будущем его могут использовать для осуществления злых намерений.
Научно-исследовательская станция Halley
Эта британская исследовательская станция находится в Антарктиде и размещена на огромной плавучей льдине. Радует красочность здания, поскольку в противном случае ассоциации были бы не самыми приятными.
Здание Digital Beijing
Это массивное здание без окон в Пекине вызывает неприятное чувство, что в нем проводят исследования искусственного интеллекта, работают силы, действующие против человечества.
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