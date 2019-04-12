4 мая 2019 года в Чикаго откроется памятник командующему партизанами Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу, созданный скульптором Йонасом Ягелой.
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"Три организации – Всемирный центр литовцев, Американская община литовцев и Консульство Литвы в Чикаго согласились поставить памятник у здания Всемирного центра литовцев. Это объединенный процесс, из которого выросла красивая идея – в том месте, где будет стоять памятник, оборудуют Парк свободы, – сказала в интервью Lietuvos žinios вице-председатель Американской общины литовцев Аустея Сруога.

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В прошлом году памятник Раманаускасу-Ванагасу по случаю 100-летия со дня его рождения не удалось установить в его родном городе Нью-Бритене.

Издание сообщает, что после заявлений Руты Ванагайте о том, esąчто Раманаускас-Ванагас мог сотрудничать с КГБ и мог участвовать в Холокосте, власти Нью-Бритена отказались выдать разрешение на установку памятника, несмотря на то, что позже Ванагайте извинилась за свои заявления в литовских СМИ.

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