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В четверг жители Литвы стоят в очередях около магазинов. 1 января магазины в Литве работать не будут, вот жители и закупаются сразу на несколько дней. Полиция сообщает, что из-за того, что около магазинов собралось множество людей, был усилен контроль.
В четверг жители Литвы стоят в очередях около магазинов
© DELFI / Andrius Ufartas

Фотограф Delfi зафиксировал очереди под магазинами в Вильнюсе. Больше всего людей стояло в очереди около столичного магазина Maximа на ул. Миндауго.

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